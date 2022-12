Meloni inaugura rubrica "Appunti di Giorgia":tetto contanti penalizza economia

Governo: Meloni inaugura rubrica 'Appunti di Giorgia"

Giorgia Meloni inaugura la rubrica settimanale 'Gli appunti di Giorgia'. "Io giro sempre con un quaderno di appunti, perche' scrivo tutto. In questi quaderni c'e' praticamente tutto il mio lavoro. E siccome io non ho alcun problema a condividere quel lavoro e le scelte che faccio con le persone che rappresento, ho deciso di aprire il mio quaderno degli appunti in una rubrica che vorrei fosse settimanale anche se magari non sempre riusciro' per raccontare il lavoro che abbiamo fatto durante la settimana e magari per dare anche qualche risposta sui temi che sono piu' caldi, piu' interessanti", spiega il presidente del Consiglio in un video registrato e trasmesso sui social, nel pomeriggio di domenica. "Perche' non c'e' problema a rispondere su nulla".

Meloni, il tetto al contante sfavorisce la nostra economia

"Il tetto al contante sfavorisce la nostra economia, siamo in un mercato europeo, il tetto ha senso solo se ce lo hanno tutti. In Europa ci sono tanti diversi tetti al contante, e nazioni che non ce l'hanno. La Germania non ha un tetto al contante, l'Austria che confina con l'Italia nemmeno. Chi ha contante da spendere preferisce andare a farlo in altre nazioni". Così la premier GIorgia Meloni in un video sui social.

Meloni, Pos? Soglia di 60 euro per me può essere più bassa

"Il piccolo importo attualmente valutato da noi è quello della sanzione. La soglia dei 60 euro è indicativa, per me può essere anche più bassa. Su questo c'è ovviamente una interlocuzione con la Commissione europea, perché il tema del pagamento elettronico è uno degli obiettivi del Pnrr, quindi bisogna vedere come andrà a finire l'interlocuzione". Così la premier Giorgia Meloni in un video sui social, inaugurando una rubrica 'appunti di Giorgia'.