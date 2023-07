Alpine A110 E-ternité, la sfida della decarbonizzazione è iniziata

Fedele al suo DNA, Alpine prosegue la corsa all’innovazione. Confrontandosi con la sfida della decarbonizzazione, il costruttore continua a fare innovazione

e sceglie il lino per i componenti del suo prototipo, l’Alpine A110 E-ternité, già precedentemente realizzati in carbonio. Optando per un materiale come il lino, Alpine sceglie la naturalezza, la leggerezza e la filiera corta, affidandosi alla produzione in Normandia, nei pressi di Dieppe, culla della Marca. Un’innovazione resa possibile dalle ricerche di due appassionati: Florent, Leader Progettazione Accessori Esterni, e David, Responsabile Attività Upstream, presso l’ALP’INNOV CENTER, laboratorio Alpine di Les Ulis. Ripercorriamo questa success story che ci riserverà ancora tante sorprese.

Rinomata per le sue prestazioni, Alpine le mette in evidenza anche nelle innovazioni. Imboccando la strada della decarbonizzazione nel rispetto dell’ambiente e della leggerezza, il costruttore fa rotta sul lino per essere sempre più innovativo. L’Alpine A110 E-ternité, prototipo 100% elettrico svelato a Luglio 2022 in occasione del Gran Premio di Francia di Formula 1, ne è la perfetta dimostrazione.

«Passare da un’A110 termica classica all’A110 E-ternité 100% elettrica è stata una vera e propria sfida tecnologica. Raggiungere obiettivi di eco-responsabilità su un veicolo con il lino è una vera opportunità. Cresce la leggerezza e diminuisce il numero di componenti. Si tratta di un’innovazione al tempo stesso tecnologica ed ecologica.» Florent, Leader Progettazione Accessori Esterni di Alpine