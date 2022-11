Manovra, le richieste di Fi: "Detassazione-giovani, pensioni minime..."

Superbonus, Cattaneo (Fi): "Riteniamo che sia possibile ragionare soprattutto sulla questione della cessione dei crediti e sulla fase di uscita"



"Le priorità di Forza Italia sono note e stiamo lavorando per mettere a punto gli emendamenti", afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo alla Camera del partito di Silvio Berlusconi, Alessandro Cattaneo, parlando della Legge di Bilancio per il 2023 nel giorno in cui la manovra economica arriva a Montecitorio. "Il primo punto su cui vogliamo intervenire riguarda la detassazione per i giovani. Ci sono alcuni vincoli, vediamo se sarà possibile rendere più efficace l'intervento. L'obiettivo è quello di favorire l'occupazione giovani aiutando le aziende attraverso lo strumento della detassazione".

"Il secondo punto - spiega Cattaneo - sono le pensioni. Bene che ci sia già stato un ritocco per le minime, anche se in misura minore rispetto a quanto avevamo chiesto. E' dall'inizio del 2000, con Berlusconi presidente del Consiglio, che le pensioni minime non vengono innalzate. Ci voleva proprio il ritorno al governo di Berlusconi affinché ciò accadesse. Vedremo nelle maglie delle coperture si può rafforzare questo miglioramento che, sempre verificando bene le coperture, secondo noi dovrebbe interessare anche pensioni di invalidità".

Infine, "sul cosiddetto Superbonus del 110%, anche se in realtà riguarda il Decreto Aiuti Quater e non la Legge di Bilancio, riteniamo che sia possibile ragionare soprattutto sulla questione della cessione dei crediti e sulla fase di uscita. Cerchiamo insieme le soluzioni migliori per aiutare imprenditori e famiglie", conclude il capogruppo di Forza Italia alla Camera.