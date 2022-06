Forza Italia boccia il Draghi bis. "Dopo il voto premier di Centrodestra"

Premier del Centrodestra? "Vedremo, pensiamo a vincere le elezioni"



"Il centro siamo noi. Ci sono troppi centri con tanti generali senza truppe. Il centro siamo noi, ovviamente all'interno della coalizione di Centrodestra". Con queste parole il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani commenta con Affaritaliani.it la scissione di Luigi Di Maio dal M5S e la nascita di Insieme per il Futuro.

Silvio Berlusconi si è detto certo che tornerete sopra il 20%, come farete? "Berlusconi è tornato in campo, stiamo lavorando alla riorganizzazione del partito e fare eventi in ogni regione. Un'offensiva organizzativa, dopo Napoli, Roma e Alessandria faremo un altro grande evento al Nord".

Conferma che Berlusconi potrebbe essere il candidato premier di Forza Italia, visto che sono già in campo Giorgia Meloni e Matteo Salvini? "Berlusconi può fare qualsiasi cosa e deciderà lui, ma del premier ne parleremo dopo. Prepariamo bene la campagna elettorale con le nostre idee e i nostri programmi, poi si vedrà chi farà il premier". Alla domanda se valga ancora la regola del Centrodestra che il premier è il leader del primo partito della coalizione, Tajani risponde: "Non è un tema che interessa ai cittadini. Ora ci sono i ballottaggi, poi le Regionali in Sicilia e infine dobbiamo lavorare bene per vincere le Politiche".

Renzi e Calenda vorrebbero Draghi premier anche dopo le elezioni, Forza Italia è d'accordo? "Dopo le prossime elezioni ci sarà un premier scelto dagli italiani alla guida di un programma di Centrodestra". Draghi segretario generale della Nato? "Non dico nulla, ho parlato una volta e non ha gradito. Deciderà lui, ha talmente tanto prestigio internazionale che può fare ciò che vuole".

Quando ci saranno le elezioni politiche? "Al termine della legislatura, quindi nella primavera del prossimo anno. A meno che qualcuno a sinistra non sia così irresponsabile da far cadere il governo. I problemi vengono sempre da sinistra". Se Conte e il M5S lasciano il governo Draghi potrebbe andare avanti lo stesso? "I numeri ci sarebbero, ma tutto ciò che crea instabilità non agevola l'azione dell'esecutivo. Stiamo conducendo la battaglia per il tetto al prezzo del gas e indebolire il governo in questa fase sarebbe davvero da irresponsabili. Qualche problema ci sarebbe certamente se uscissero i 5 Stelle", conclude Tajani.