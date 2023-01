"Benzina, il governo rimetta lo sconto". L'assessore leghista sferza Meloni

"C'è il rischio forte di finire in recessione e in questo momento servono politiche espansive"



Il mancato rinnovo del taglio delle accise sulla benzina "ha sicuramente un impatto forte. E' opportuno che il governo trovi le risorse per sterilizzare l'aumento del prezzo dei carburanti". Lo afferma ad Affaritaliani.it l'assessore leghista allo Sviluppo economico e all'Energia della Regione Veneto, Roberto Marcato. "I dati della Cgia di Mestre sono chiarissimi: una parte consistente delle spese vanno per carburanti ed energia. E questo riguarda tutti, dall'imprenditore al consulente e, sempre come spiega la Cgia, c'è un riverbero sui prezzi che aumenta ancora di più l'inflazione e colpisce soprattutto i poveri".



"Mi auguro quindi - prosegue Marcato - che il governo rimetta al più presto possibile lo sconto sul prezzo della benzina. Usciamo da un anno straordinario come Pil italiano con il Veneto che è la Regione che è crescita più di tutte. Ma come dicono anche a Davos, c'è il rischio forte di finire in recessione e in questo momento servono politiche espansive e non appesantire chi lavora e chi produce facendo aumentare l'inflazione", conclude l'assessore.