Conte: "Non voglio far cadere il governo, ma M5S va ascoltato". E a Salvini...

M5s: Conte, nuovo Movimento? Ci espanderemo noi

Per Casaleggio c'è grande spazio per un nuovo movimento politico? "Ci espanderemo infatti, con quello attuale", risponde Giuseppe Conte, leader del M5S, ospite di Porta a Porta.

Legge elettorale: Conte, mi battero' per proporzionale

"Mi battero' per una legge proporzionale. Le forze politiche, in scadenza di una legislatura pensano sempre al proprio orticello, ma io dico attenzione: una legge proporzionale serve con la riforma che ha ridotto il numero dei parlamentari. Se non lo facciamo rischiamo uno iato di rappresentanza ancora piu' evidente con gli elettori, una eccessiva frammentazione". Lo ha detto il presidente di M5s Giuseppe Conte a Porta a Porta.

Rifiuti Roma: Conte, convincero' Gualtieri su alternative

Col sindaco di Roma Roberto Gualtieri "ci sara' modo di confrontarci e convincerlo: sono desideroso di presentargli un ventaglio di soluzioni che abbracciano l'economia circolare e non impattante come un inceneritore".

Ucraina: Conte, auspico che Lega e altri si uniscano a noi

"Mi sembra che sulla guerra, nel Pd, ci sia un inizio di riflessione. Io non mi sento isolato: la maggioranza degli italiani e' con me. Se la Lega di Salvini o altre forze si uniranno a noi io lo auspico fortemente".

Ucraina: Conte, irrituale se Draghi non venisse in Parlamento. Stilettate al premier? Ho posto questioni serie

"Sarebbe irrituale se, dopo due mesi e mezzo di guerra, il premier Draghi non venisse in Parlamento", afferma il leader M5S Giuseppe Conte, ospite della puntata di Porta a Porta. "Non mi permetterei di dare stilettate al premier, ho posto questioni politiche serie su cui mi interrogo con il partito di maggioranza relativa".

Ucraina: Conte, non voglio far cadere Governo ma M5S va ascoltato

"Conte non vuole far cadere il governo, vuole che il contributo del M5S sia rispettato e ascoltato e possa orientare le soluzioni di questo governo", le parole del leader M5S.

