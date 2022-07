Con il penultimatum di Conte vincono Mattarella, Ue, Pd e Fratelli d'Italia

Governo, incontro Draghi-Conte/ Al momento, i colpi di scena sono sempre possibili, da 5 Stelle e Lega sono arrivati solo penultimatum. Nessuno strappo



Matteo Salvini incontra Giancarlo Giorgetti di buon mattino e una nota del ministero dello Sviluppo economico spiega che "la Lega è compatta e prosegue nella linea decisa nel corso della riunione di lunedì scorso in via Bellerio nell'esclusivo interesse degli italiani e coerentemente con le battaglie del partito". Giuseppe Conte incontra Mario Draghi alle 12, consegna un documento al premier con una serie di richieste, chiede rispetto e conferma che il Movimento 5 Stelle resterà nell'esecutivo. Risultato: al momento, i colpi di scena sono sempre possibili, da 5 Stelle e Lega sono arrivati solo penultimatum. Nessuno strappo.



Il governo dei migliori (?) va avanti, in teoria fino al termine della legislatura. Vincono, oltre al presidente del Consiglio, Sergio Mattarella (che non vuole assolutamente sciogliere le Camere e immagina le elezioni politiche a giugno 2023), l'Europa (che può continuare a contare sul fidato SuperMario), il Pd e Fratelli d'Italia, i due partiti che su fronti opposti (architrave della maggioranza e unico partito di opposizione) continuano a guadagnare consensi con l'attuale assetto politico come hanno dimostrato le ultime elezioni amministrative.