Costa, “Emergenza peste suina: ridurre subito la popolazione di cinghiali"

Costa, per il Sottosegretario è necessario ridurre la popolazione dei cinghiali

Andrea Costa, Sottosegretario di Stato alla Salute, è stato incaricato dal Ministro Roberto Speranza alla trattazione e alla gestione dell’emergenza legata alla Peste Suina africana. Costa è intervenuto ai microfoni di Radio 24 dichiarando: “Il problema della peste suina non c'è solo nel Lazio, ma è partito in Piemonte e in Liguria dove è stata identifica una zona rossa e presto ci sarà la posa delle recinzioni. Ma credo che siamo di fronte ad una emergenza e dobbiamo ridurre la popolazione dei cinghiali, e questo credo che possa servire anche per affrontare il problema della loro presenza nei quartieri”.

In merito all’ipotesi di dover ricorrere all’abbattimento dei cinghiali, il Sottosegretario ha affermato: “Rispetto le sensibilità di tutti ma dobbiamo darci la priorità che è ridurre la popolazione dei cinghiali per evitare che il virus possa espandersi”.

