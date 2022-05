De Mita, Cacciari: “Profondo dolore, con la sua morte finisce un’epoca”

È morto Ciriaco De Mita, su affaritaliani.it il cordoglio del filosofo Massimo Cacciari

“La morte di Ciriaco De Mita mi addolora profondamente come quella di un amico con cui ho dialogato fin dagli Anni Settanta discutendo sui suoi libri e intervenendo nei suoi corsi di formazione politica”. Così il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari commenta su affaritaliani.it la morte dell’ex presidente del Consiglio e segretario della Democrazia cristiana Ciriaco De Mita.

“Con lui – prosegue Cacciari - se ne va l'ultimo rappresentante, oltre Napolitano, di un élite politica capace di difendere la propria autonomia e il valore specifico del proprio beruf, della professione politica. L'ultimo rappresentante di un élite politica non formata per cooptazione o per improvvisati movimentismi o come il prodotto meccanico di iniziative di altri poteri. Un’epoca sta finendo anche ormai fisicamente”, conclude Cacciari.