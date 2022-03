Ue, via libera alla Difesa europea. Intervento rapido con 5mila soldati

La Bussola strategica rafforzera' l'autonomia strategica dell'Ue e la sua capacita' di collaborare con i partner

Il Consiglio Ue ha formalmente approvato la "Bussola strategica", lo strumento europeo per aumentare la capacita' difensiva dell'Unione che prevede, tra l'altro, l'istituzione di una forza di schieramento rapido dell'Ue fino a 5 mila soldati per diversi tipi di crisi; e duecento esperti in missioni di politica di Difesa e sicurezza comune. L'obiettivo della bussola strategica e' rendere l'Ue un fornitore di sicurezza piu' forte e piu' capace. "L'Ue deve poter proteggere i suoi cittadini e contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali. Cio' e' tanto piu' importante in un momento in cui la guerra e' tornata in Europa, a seguito dell'ingiustificata e non provocata aggressione russa contro l'Ucraina, nonche' di grandi cambiamenti geopolitici", spiega il Consiglio in una nota.



La Bussola strategica rafforzera' l'autonomia strategica dell'Ue e la sua capacita' di collaborare con i partner per salvaguardarne i valori e gli interessi. Un'Ue piu' forte e capace in materia di sicurezza e Difesa contribuira' positivamente alla sicurezza globale e transatlantica ed e' complementare alla Nato, che rimane il fondamento della Difesa collettiva per i suoi membri, assicura il Consiglio. "Le minacce sono in aumento e il costo dell'inazione e' chiaro. la Bussola strategica e' una guida per l'azione. Stabilisce un percorso ambizioso per la nostra politica di sicurezza e Difesa per il prossimo decennio. Ci aiutera' ad affrontare le nostre responsabilita' di sicurezza, di fronte ai nostri cittadini e al resto del mondo. Se non ora, quando?", commenta l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell.

