Ex Ilva, stop ai fondi per le bonifiche: si spacca la maggioranza in Senato

M5s, Pd e Leu votano contro il parere governativo: la maggioranza si spacca sull'ex Ilva

Il Governo ha rischiato di essere battuto su un emendamento M5S al Dl taglia-prezzi che puntava a sopprimere il comma 2 dell'articolo 10 del provvedimento che, in sostanza, prevede il trasferimento di fondi ad Acciaierie d'Italia dalle risorse destinate alle bonifiche.

A quanto riferito, il Governo era contrario alla proposta ma i senatori M5S hanno insistito per la votazione: l'emendamneto e' stato respinto con 14 voti a favore e 14 contrari e tre astensioni. Con la maggioranza che si e' divisa: M5S, Leu e Pd a favore mentre Lega e FI si sono espressi contro e il senatore Mauro Maria Marino di Iv si e' astenuto, cosi' come i due senatori di FdI. Andrea de Bertoldi rimarca che l'astensione di FdI "fa plasticamente vedere che sui temi che contano la maggioranza e' spaccata".

Fonti parlamentari di maggioranza rilevano che l'emendamento di M5S non era tra quelli 'concordati' nella riunioni e che la richiesta di votarlo comunque ha rischiato di aprire un 'vaso di Pandora' di votazioni su proposte di singoli gruppi.

Da parte sua, Mario Turco (M5S), rileva in una nota che "nonostante il voto favorevole di M5s, Pd e Leu, e' stato respinto l'emendamento del Movimento 5 Stelle, a mia firma, al decreto taglia-prezzi sull'abrogazione della proposta governativa di trasferire le risorse destinate alle bonifiche dell'area di Taranto all'attivita' produttiva di Acciaierie d'Italia.

Il voto del centrodestra che ha impedito di sopprimere la proposta di trasferimento dei fondi, arriva all'indomani della sentenza della Cedu che evidenzia la mancanza di interventi di bonifica ambientale parte dello Stato, nel sito produttivo dell'ex Ilva. Si tratta - rimarca -dell'ennesimo schiaffo alla citta' di Taranto.

"La verita' sul blitz dell'emendamento Ilva del M5S al Dl tagliaprezzi e' che i grillini hanno provato a mandare sotto il Governo". Lo afferma in una nota Marino. "Su quell'emendamento - riferisce - c'era il parere contrario del Governo, l'accordo era di non ripresentarlo, ma la smania elettorale e' troppa e punta a far fibrillare un Governo autorevole come quello di Draghi pur di risalire nei sondaggi.

Come sempre, dietro i titoli, che siano sui termovalorizzatori di Roma o sull'Ilva di Taranto c'e' davvero poca autenticita' da parte del M5S che vanno avanti di bandiera in bandiera, inseguiti talora dal Pd su un terreno sdrucciolevole. Senza prestare la minima attenzione al raggiungimento degli obiettivi reali. Noi siamo con Draghi e rinnoviamo la fiducia nelle scelte di un Esecutivo con la testa sulle spalle, non perso dietro ai sondaggi".

