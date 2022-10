Ucraina? "Faremo quello che serve". Stop armi, la risposta di FdI a Fi

Fonti vicine a Meloni: "Faremo quello che serve"



Le parole di Silvio Berlusconi sullo stop all'invio di armi italiane all'Ucraina di Zelensky, in perfetta sintonia con quanto dichiarato a fine agosto a La Piazza di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica dall'attuale ministro degli Esteri Antonio Tajani, non scafliscono più di tanto i massimi vertici di Fratelli d'Italia e nemmeno la premier Giorgia Meloni che si prepara in settimana a incontrare a Bruxelles le istituzioni europee.



La linea della presidente del Consiglio resta sempre la stessa, ribadita più volte anche in Parlamento per la fiducia: piena sintonia con la Nato e con gli alleati, Stati Uniti in testa. Fonti ai massimi livelli di FdI, molto vicini a Meloni, interrogati da Affaritaliani.it sulle parole di Berlusconi - e la linea di Matteo Salvini e della Lega è più o meno la stessa, stop all'Ucraina - rispondono in modo semplice e risoluto: "Faremo quello che serve. Forza Italia e Lega non si sottrarranno agli impegni presi". Tradotto: se la Nato e gli Usa in testa, ai quali oggi Meloni ha assicurato totale lealtà, chiederanno un nuovo impegno anche militare a sostegno di Kiev, il governo italiano, tutto, non si tirerà indietro.