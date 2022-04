Delega fiscale, maggioranza nel caos. "Mediazione Draghi o non si va avanti"

Fisco: Marattin, qualcuno vuole sia solo tema campagna elettorale

"Al momento" per la delega fiscale "resta l'approdo in aula il 19, può arrivare in aula senza mandato al relatore o si può ritirare il provvedimento. Ma sto elencando gli estremi, in mezzo c'è lo spazio per ulteriori mediazioni. Noi le abbiamo già fatte tutte ora le mediazioni devono essere al livello del presidente del Consiglio". Così il presidente della commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin (Iv), all'indomani della seduta sul Ddl delega per la riforma del fisco che ha visto la maggioranza spaccarsi. "Io ho annullato le convocazioni. Mettere la fiducia o no è una scelta del governo, io ho solo segnalato che le condizioni politiche sono tali per cui così le riforme non si fanno. Urge un chiarimento ad altissimo livello", ha aggiunto.

Fisco: Marattin, qualcuno vuole sia solo tema campagna elettorale - "Con l'avvicinarsi delle elezioni, è forte il sospetto che qualcuno voglia tenersi le mani libere per promettere sempre il paese di Bengodi. Viene il sospetto che un pezzo di politica italiana voglia usare il fisco per i manifesti elettorali". Così il presidente della commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin (Iv), all'indomani della seduta sul Ddl delega per la riforma del fisco che ha visto la maggioranza spaccarsi. "Questo Paese sembra che faccia sempre gran fatica a passare dagli slogan ai fatti quando si parla di riforme. Purtroppo il fisco resta materia di campagna elettolare. Sarebbe un vero peccato buttare via il lavoro di un anno e mezzo", ha aggiunto.

Fisco: Marattin, nessun aumento tasse casa, c.destra vuole sabotare delega - "Non esiste nessun emendamento che aumenta le tasse sulla casa. Se parliamo del catasto, all'articolo 6 comma 2 lettera b c'e' scritto che la riforma del catasto non ha effetti fiscali. Anzi, l'Italia passa a un sistema duale fiscale: tutta la gente che e' tassata al 43 per cento quando affitta un immobile commerciale sarà tassata flat, che è una battaglia storica del centrodestra". Così il presidente della commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin (Iv), all'indomani della seduta sul Ddl delega per la riforma del fisco che ha visto la maggioranza spaccarsi. "E' forte sospetto che queste cose servano solo a sabotare la delega fiscale", ha aggiunto.

Fisco: Marattin, rimesso questione a p.Chigi, così non si può andare avanti - Nella giornata di ieri è apparso chiaro che il tentativo di mediazione al quale abbiamo lavorato nelle scorse settimane non aveva una base politica perché c'è stato un ulteriore rilancio da parte di parte della maggioranza". Così il presidente della commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin (Iv), all'indomani della seduta sul Ddl delega per la riforma del fisco che ha visto la maggioranza spaccarsi. "Le riforme non si fanno votando '24 a 24', non è stato questo lo spirito fin qui. Quindi ho ritenuto necessario avvertire palazzo Chigi che le condizioni politiche sono mutate e ho annullato tutte le convocazioni della Commissione. Così non si può andare avanti", ha aggiunto.

