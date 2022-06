Gentiloni lancia il salario minimo. Sponda di Letta e Conte

Gentiloni: "Salario minimo indispensabile per diritti essenziali"

Il salario minimo "penso sia indispensabile per affrontate i fenomeni crescenti di lavoro povero, che abbiamo, e penso sia molto importante un'altra direttiva che la Commissione ha adottato qualche mese fa sui diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali perché lì c'è un mondo nuovo che noi dobbiamo tutelare in quanto tale. Non è solo un problema di potere d'acquisto ma di diritti essenziali di quei lavoratori". Così il commissario europeo dell'Economia, Paolo Gentiloni, al Festival internazionale dell'economia di Torino intervistato dal direttore de La Stampa Massimo Giannini.

"E' chiaro - aggiunge - che l'inflazione mangia il potere d'acquisto. La nostra convinzione, che mi auguro non sia ottimistica, è che l'inflazione tenderà a decrescere il prossimo anno, quindi credo che non si debba ignorare che l'inflazione mangi il potere di acquisto ma si debba evitare, come ha detto Visco, una rincorsa. Se uno proietta gli aumenti salariali all'aumento d'inflazione straordinaria che abbiamo adesso, che è dell'8% in eurozona", "siccome poi l'inflazione scenderà, si rischia di alimentare una rincorsa che non bisogna alimentare. Il tema del potere d'acquisto c'è ed è affidato alle parti sociali e dovrebbe essere affidato anche all'introduzione di un salario minimo in Italia. Noi abbiamo fatto una direttiva quadro sul salario minimo un anno e mezzo fa come Commissione ma è una direttiva quadro non obbligatoria per i Paesi perché c'è un pezzo del nostro mondo europeo che è nettamente contrario come i Paesi scandinavi e quelli più in difficoltà economicamente. L'Italia non era entusiasta ma neppure contraria".

Salario minimo, sponda di Conte e Letta

Come riporta la Stampa, arrivano dei pareri favorevoli al salario minimo. "Il segretario del Pd Enrico Letta chiede un passo avanti: «Entro questa legislatura sarebbe l'ideale arrivare al salario minimo, altrimenti noi lo presenteremo dentro il nostro progetto per le prossime elezioni». È un tema, sottolinea, che «sta prendendo giustamente piede in tante economie simili alla nostra, quindi credo sia importante riuscire a dare un segnale come altri Paesi stanno facendo»", si legge su La Stampa. Sì anche da Giuseppe Conte, che intervistato al forum Ansa parla del salario minimo come "di una battaglia da completare subito, serve per avere un’esistenza dignitosa". Si legge su La Stampa: "Il capo politico dei 5 stelle si rivolge alle altre forze politiche: «Se avete delle osservazioni da fare, confrontiamoci. La legge è depositata al Senato, si può approvare in poco tempo»".

Gentiloni: "Le sanzioni non fermano la Russia"

"Io non ho mai pensato, e neanche il governo ucraino, che con le sanzioni avremmo, nel giro di poche settimane o mesi, fermato Putin" ha detto poi ancora Gentiloni. "Penso che chi avesse questa illusione - ha aggiunto - sottovalutasse il fatto che Putin deve uscire da questa sua guerra d'invasione con un qualche negoziato, ma difficilmente ne uscira' dichiarando la propria sconfitta". "Quello che e' certo - ha concluso - e' che attraverso le sanzioni stiamo costruendo le basi per un isolamento economico micidiale della Russia e una crisi per la sua economia che per l'attuale potere russo avrà delle conseguenze nel breve-medio periodo devastanti".

