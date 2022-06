Giarrusso, ipotesi ingresso nella Lega: "Io con Salvini? Basta fango pilotato"

Dino Giarrusso, l’ex Iena e 5 stelle cerca casa: ipotesi ingresso nella Lega

Dino Giarrusso, ex Iena eletto nelle file del M5S a Bruxelles, secondo quanto appreso dall’Adnkronos “cerca casa” politica dopo l’addio al Movimento e avrebbe fatto richiesta di entrare nella Lega. Un “doppio passo” che gli consentirebbe di uscire dal Misto a Bruxelles e di aderire al gruppo Identità e Democrazia, dove “siedono” gli europarlamentari leghisti in Parlamento europeo.

Giarrusso, riferiscono autorevoli fonti, starebbe trattando direttamente con Matteo Salvini, che avrebbe, secondo le stesse fonti, sondato i suoi registrando qualche resistenza, e avrebbe dunque preso tempo per valutare la situazione. Anche se c’è chi fa notare che l’ex grillino in Sicilia ha avuto un gran seguito elettorale alle scorse politiche e potrebbe tornare “utile” per le regionali. L’europarlamentare leghista Antonio Maria Rinaldi, dichiara: “Lui vanta tantissime preferenze giù e se approdasse alla Lega ne sarei felicissimo”.

In realtà, Giarrusso nei giorni scorsi ha già espresso vicinanza all’outsider Cateno De Luca. Ma le cose potrebbero cambiare in corso, mentre nel centrodestra continua il braccio di ferro sul governatore uscente Nello Musumeci, sostenuto con forza da Giorgia Meloni ma osteggiato dalla Lega. Intanto dai vertici leghisti bocche cucite su un eventuale passaggio dell’ex Iena. Lo staff del Capitano commenta cosi: “Non abbiamo nulla da dire”.

L'eurodeputato interviene ai microfondi dell'Agi: "La notizia di un mio ingresso nella Lega e nel gruppo Id in Europa è totalmente falsa, inventata, priva di fondamento. Da quando ho raccontato alcune verità scomode e dolorose, riguardanti il Movimento Cinquestelle si è scatenata una macchina del fango contro di me, quotidiana e continua, ben pilotata da chi dovrebbe essere guidato dall'onestà e invece è evidentemente in malafede e mosso dalla sete di potere e di poltrone".

"Questa sera a Piazzapulita rivelerò delle cose molto gravi successe negli ultimi mesi, specie della gestione feudale del M5s in Sicilia, sperando che chi guarda sia capace di accettare la verità anche quando fa male, e non si faccia condizionare dalle bufale che vengono messe in giro ad arte per colpire chi è libero e onesto. I poltronari pronti a piazzare se stessi e i propri familiari grazie al M5s, farebbero bene ad ammettere il proprio disegno di far politica a vita, anzichè gettare fango su di me e su chi ha sempre rispettato i valori fondativi del Movimento", ha concluso Giarrusso.

