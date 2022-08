Lega, Governatori compatti con Salvini: "Bene Flat Tax, no a patrimoniale"

Lega, Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Maurizio Fugatti, Christian Solinas, Donatella Tesei, Luca Zaia al fianco di Matteo Salvini



"Gli italiani non si aspettano nuove tasse, ma scelte responsabili e concrete anche per fronteggiare carovita e inflazione. La flat tax al 15% è già realtà per due milioni di partite Iva, rafforzarla ed estenderla a famiglie e imprese è un obiettivo ambizioso ma necessario e che si può raggiungere nell'arco di una legislatura. È invece da evitare, senza se e senza ma, la patrimoniale che aumenterebbe la pressione fiscale". Lo dicono i Governatori della Lega Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Maurizio Fugatti, Christian Solinas, Donatella Tesei, Luca Zaia.