Bianchi, presentata la nuova gamma di biciclette e-Vertic

Bianchi, nasce la nuova collezione di e-bike ‘e-Vertic’, piattaforma integrata Bosh: l'esperienza della MTB si estende anche al mondo Urban e Tourer

È nata la gamma e-Vertic di Bianchi, una nuova famiglia di biciclette a pedalata assistita che definisce il proprio standard tecnologico nella e-MTB full-suspension in carbonio FX-Type Pro e che viene declinato nelle altre versioni con telaio in alluminio: e-Vertic FX-Type (e-MTB full-suspension), X-Type (e-MTB hardtail), T-Type (e-Tourer) e C-Type (e-Urban), integrata dalla piattaforma motorizzata Bosch “e-Vertic”, con la quale Bianchi vuole estendere l'esperienza, il divertimento e l’adrenalina della MTB anche nel mondo Urban e Tourer. Le prestazioni del modello full carbon e-Vertic FX-Type Pro fanno da apripista all’intera collezione: il telaio in carbonio full-suspension, si caratterizza per la sezione in carbonio che unisce il top tube e il down tube, garantendo una maggiore rigidità dell’avantreno e una miglior reattività nelle performance off-road.

Il set up della nuova e-Vertic FX-Type Pro si completa con l’unità motore Bosch Performance Line CX, con coppia da 85Nm e batteria Powertube integrata da 750Wh che garantisce un’autonomia massima di 155 Km: sarà disponibile a partire da gennaio 2023. Il concept estetico e tecnologico della FX-Type Pro è stato applicato anche nella realizzazione della e-Vertic FX-Type e della e-Vertic X-Type con hardtail in alluminio, caratterizzata da reattività, precisione e controllo. FX-Type, allestita con unità motore Bosch Performance Line CX e batteria integrata da 750Wh, è disponibile nelle colorazioni celeste, rosso e verde.

Stessa anima ma telaio diverso per la X-Type, una hardtail che si caratterizza per l’agilità che il telaio front è in grado di garantire nei passaggi più tecnici, e infine la e-Vertic T-Type e C-Type. Le declinazioni Tourer e Urban di e-Vertic, si caratterizzano per soluzioni specifiche come il telaio step-through, per facilitare la discesa e salita dalla sella indossando qualsiasi capo di abbigliamento, modelli allestiti con motore Performance Line CX Bosch e una doppia opzione batteria da 400Wh e 500Wh.