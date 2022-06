Governo, Draghi cade. Ecco quando. Elezioni dopo l'estate. Vota il tuo partito

Elezioni dopo l'estate, Mattarella e Goldman Sachs non vogliono, ma...



Risoluzione sulle armi all'Ucraina il 21 giugno e, sempre a giugno, conversione del decreto aiuti ed energia (del primo maggio) che include il termovalorizzatore di Roma. La crisi di governo, sempre più probabile, corre su questo doppio binario e fonti autorevoli di governo affermano ad Affaritaliani.it che la "la caduta dell'esecutivo a giugno non è affatto scongiurata, anzi...". I pontieri sono già al lavoro, ovviamente in testa il Quirinale che non vuole le elezioni dopo l'estate e intende arrivare al termine della legislatura. Ma se i 5 Stelle staccano la spinta, basta che non votino una fiducia al governo, Salvini è pronto a seguirli e il Pd non resterebbe un minuto in maggioranza da solo con il Centrodestra.



Dall'opposizione, Meloni è pronta a sfruttare qualsiasi occasione per correre alle urne oggi che i sondaggi danno Fratelli d'Italia prima forza politica del Paese. I poteri forti internazionali si sono già schierati e Goldman Sachs ha scritto che le elezioni sono un rischio (l'Italia non era una democrazia?) e quindi la battaglia è campale. Draghi è stufo della sua maggioranza, ma Mattarella non vuole crisi e voto. I partiti ormai litigano tutti i giorni, come dimostrano le polemiche sull'ipotesi di viaggio di Salvini a Mosca, alimentate soprattutto dal Pd, da Renzi e da PiùEuropa-Calenda. Una maionese impazzita che, stando a fonti politiche qualificate, "potrebbe portare rapidamente alla caduta del governo e allo scioglimento delle Camere". Nonostante i desiderata di Colle, Europa e Goldman Sachs.

