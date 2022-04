Governo, Draghi: “No a nuove tasse. Sul catasto serve trasparenza”

Draghi: "Non sono stanco, non mollo". Il governo dice no a nuove tasse

Durante la riunione con il centrodestra, Mario Draghi ha confermato di voler fare tutto il possibile per il Paese e per gli italiani nei prossimi mesi, nonostante le difficoltà. "Mi stancherei moltissimo se non fossi messo nelle condizioni di poter operare, ma non è questo il caso", ha sottolineato.

In merito alle tasse, il premier Draghi ha ribadito che il governo non ha intenzione di aumentarle. Questo il ragionamento che, a quanto si apprende, Mario Draghi ha fatto al centrodestra durante la riunione odierna. Il presidente del Consiglio ha spiegato di valutare già eccessiva la pressione fiscale e di essere ostile all'ipotesi di un suo incremento. Quella sul catasto, ha spiegato, è un'operazione di trasparenza, non significa aumentare le tasse sulla casa.

