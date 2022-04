Fisco, Lega-Fi: modificare il testo, ma la crisi di governo non è scongiurata

Delega fscale, Salvini: Pd-M5S smettano con provocazione quotidiana



La crisi di governo non è affatto scongiurata. Il vertice tra il Centrodestra di governo e il presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi non ha portato ad alcun accordo. L'incontro tra Matteo Salvini, Antonio Tajani, i capigruppo di Lega e Forza Italia e gli altri rappresentanti del Centrodestra di governo con il premier, il ministro dell'Economia Daniele Franco e altri rappresentanti dell'esecutivo si e' svolto in un clima costruttivo e di grande collaborazione, spiegano fonti di Lega e Forza Italia. "I rappresentanti del Centrodestra di governo - sottolineano le fonti - auspicano che la legge delega sul fisco possa essere approvata in tempi brevi, ma si opporranno a interventi legislativi che possano aprire la strada a un possibile aumento delle tasse sulla casa e sui risparmi. Con questo stesso spirito - concludono -, i tecnici dei partiti e del governo lavoreranno, già a partire dalle prossime ore, per modificare il testo e individuare una soluzione condivisa, che garantisca i cittadini e assicuri al governo la possibilita' di affrontare le emergenze del Paese". Letta così, al Pd - spiegano fonti del Nazareno - sembra un modo per eventualmente dire di no in Aula e far ricadere la colpa su Dragi, e ovviamente sul Centrosinistra.

Delega fscale, Salvini: Pd-M5S smettano con provocazione quotidiana - "Oggi non c'erano Lega e Forza Italia, oggi c'era tutto il centrodestra, qua non era il problema di una parte del Governo. Qua c'è tutto il centrodestra di governo, che è maggioranza in commissione Finanze, che chiedeva di essere assolutamente chiari sull'evitare ipotesi di aumento di tasse su casa, affitti, conti correnti, Bot e risparmi". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, al termine dell'incontro a palazzo Chigi della delegazione del centrodestra con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. "E' stata - ha aggiunto - una prova di compattezza notevole e spero che gli alleati momentanei di governo, e penso Pd e 5 stelle, la smettano con la provocazione quotidiana perché spero che nessuno abbia l'aumento delle tasse in un momento così drammatico come propria priorità".

Delega fiscale, Tajani-Salvini: con Draghi ci rivediamo dopo Pasqua - I contenuti del disegno di legge delega sul fisco saranno precisati attraverso il lavoro dei "tecnici" e successivamente sottoposti alle forze del centrodestra di governo in un nuovo incontro fra i leader e il presidente del Consiglio Mario Draghi. E' quanto hanno affermato il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani e il segretario della Lega Matteo Salvini, parlando con i cronisti all'uscita da palazzo Chigi al termine del confronto sul fisco con il capo del Governo. "Al presidente del Consiglio - ha spiegato Tajani - abbiamo ribadito l'importanza che non venga aumentata la pressione fiscale, incontro a nostro giudizio positivo, i tecnici si sederanno al tavolo per sistemare dal punto di vista della scrittura dei testi, delle proposte. Ci rivediamo dopo Pasqua con il presidente del Consiglio, ci auguriamo che si possa trovare una soluzione positiva sulle questioni fiscali di cui abbiamo parlato, dal duale al catasto".



"Noi vogliano che il Governo continui il proprio lavoro in un momento così difficile per l'Italia e il mondo. I tecnici - ha ribadito - si sederanno al tavolo per scrivere dei testi da sottoporre al Governo e al centrodestra di governo per trovare una soluzione. Stiamo lavorando". "Il nostro obiettivo - ha detto dal canto suo Salvini - è risolvere i problemi e proteggere la casa, i conti correnti e i risparmi degli italiani che sono a rischio dal caro bollette, dal caro luce, dal caro benzina, dal caro gas. Abbiamo trovato ampia disponibilità da parte del presidente Draghi a risolvere i problemi sul Tavolo, lavoreremo a Pasqua e Pasquetta e subito dopo Pasqua si arriva in Parlamento chiarendo definitivamente che non ci saranno aumenti di tasse sulla casa, gli affitti, i titoli di Stato e sui risparmi degli italiani. Anzi occorre tagliare una parte delle tasse, confermare la flat tax e aiutare famiglie e imprese a superare questo periodo". La fiducia sulla delega fiscale? "Se si trova l'accordo non serve la fiducia", ha precisato Tajani rispondendo a una domanda.

Leggi anche: