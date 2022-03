Guerra, parlamentari scavalcano Di Maio. "Noi a Leopoli ci andiamo lo stesso"

Guerra Russia Ucraina, il viaggio di deputati e senatori è confermato

La guerra in Ucraina non accenna a fermarsi. Putin non intende smettere di bombardare finchè non sarà caduta Kiev e il governo Zelensky. Per questo sul fronte diplomatico si susseguono le iniziative per cercare di fermare il conflitto armato, giunto al ventunesimo giorno. Dall'Italia sono pronti a partire una trentina tra deputati, senatori ed europarlamentari nonostante proprio ieri il ministro degli Esteri Di Maio si fosse opposto a questo viaggio. "Siete obiettivi sensibili, non ci andate. Troppo pericoloso". La risposta - si legge su Repubblica - non si è fatta attendere: "Noi a Leopoli ci andiamo lo stesso". In molti, anche chi ora dice che ci rifletterà come l’europarlamentare dem Simona Bonafè, sono più propensi a mantenere l’impegno.

L’obiettivo - prosegue Repubblica - è di garantire un cessate il fuoco temporaneo per permettere i corridoi umanitari, soprattutto per i più fragili, per i bambini e le madri, i malati, i disabili. Tra chi aderito c’è Pierfrancesco Majorino, altro eurodeputato dem, che però sottolinea: "Sono necessarie alcune precondizioni: che sia chiaramente una missione pro Ucraina e che le autorità italiane e ucraine siano d’accordo". Majorino peraltro stasera parte per la Polonia, dove si fermerà senza attraversare il confine per richiesta esplicita della Farnesina.

Leggi anche: