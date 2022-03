Guerra, Petrocelli ospite non gradito. Gli Usa hanno annullato la sua visita

Guerra Russia Ucraina, Petrocelli respinto da Washington

La guerra in Ucraina continua ormai da un mese senza sosta. L'Italia si è schierata chiaramente attraverso le decisioni prese dal governo con gli alleati della Nato, inviando armi all'esercito di Zelensky e infliggendo sanzioni alla Russia. Ma c'è una figura importante del Parlamento che ha deciso di stare dall'altra parte. Si tratta del presidente della commissione Esteri Vito Petrocelli del M5s. Questo ha fatto scoppiato un mezzo caso diplomatico - si legge sulla Stampa - con tanto di imbarazzo della Farnesina, gli Usa hanno deciso di annullare la sua visita a Washington. Il viaggio di Vito Petrocelli, presidente della Commissione Esteri in Senato, era fissato per la prossima settimana e non si farà. Rinviato, dicono ufficiosamente a Palazzo Madama. Di fatto, è annullato. L’epilogo è spiegabile con l’imbarazzo che da almeno dieci giorni viene trasmesso dalla Farnesina.

Negli Stati Uniti - prosegue la Stampa - certe sfumature sono difficili da comprendere. La Russia sta smembrando l’Ucraina. Per i repubblicani e i democratici basta questo. Putin è una minaccia per l’Occidente. Petrocelli è il presidente di una commissione parlamentare, scelto in quota maggioranza. Pur nella sua terzietà, rappresenta la linea del governo. Dovrebbe. Perché, come ha dichiarato, a costo di farsi espellere, è pronto a votare contro la fiducia al decreto dell’esecutivo che conferma l’invio delle armi a Kiev. La delegazione guidata da Petrocelli sarebbe dovuta sbarcare in Usa lunedì 28 marzo, dove era atteso per un colloquio con l’ omologo al Senato americano Robert Menendez, e al German Marshall Fund, think thank che sostiene lo sviluppo delle democrazie e delle relazioni transatlantiche.

