Lavrov in Turchia l'8 giugno per i corridoi del grano

Lavrov in Turchia per creare corridoi del grano sicuri

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, si recherà in Turchia l'8 giugno per discutere la creazione di "corridoi sicuri" per il trasporto di grano ucraino. Lo ha annunciato il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu.

"Lavrov verrà in Turchia l'8 giugno con una delegazione militare per discutere, tra l'altro, della creazione di corridoi sicuri per il trasporto del grano. Questa è la questione più importante", ha dichiarato il ministro che vuole "creare un Corridor Observation Centro di Istanbul".

Ieri il presidente turco Erdogan aveva posto nei suoi colloqui la necessità di crare corridoi sicuri per l'esportazione di prodotti agricoli.

Leggi anche: