Salvini rinasce con la linea pacata. L'opposizione interna non ha un leader

Il cambio di passo, che era già iniziato da qualche mese, dopo la negativa esperienza del governo Draghi, è proseguito con più forza e con maggior convinzione, adesso all'interno di un governo di centrodestra

E' certamente strano, con tutto quello che sta succedendo intorno alla Lega, vedere un Salvini così pacato, poco polemico, quasi zen, si potrebbe dire. Fin dai suoi esordi sulla scena politica italiana, il leader leghista si è sempre contraddistinto per la sua veemenza, veracità, sicumera è pure leggera supponenza che tanto piacevano al popolo leghista padano, dove il partito è nato ed è diventato grande, sotto la guida del senatur Umberto Bossi, alla fine degli anni 80. E come se Salvini avesse deciso di non preoccuparsi, in apparenza, di tutto quello che gli sta accadendo intorno.



Mentre in passato lo si vedeva sempre in prima linea, impegnatissimo ad occuparsi di partito di, campagne elettorali e governo e a fasi alterne opposizione (talvolta mischiando le due cose) le sue innumerevoli felpe e la sua immagine da leader sovranista e populista, diventando suo malgrado il bersaglio facile delle sinistra, riuscendo anche nella non facile impresa, almeno per una volta, di riunirle, sotto un'unica bandiera, ha indossato la grisaglia ministeriale. Il cambio di passo, che era già iniziato da qualche mese, dopo la negativa esperienza del governo Draghi, è proseguito con più forza e con maggior convinzione, adesso all'interno di un governo di centrodestra.



Adesso la fronda interna che cresce ma senza una vera leadership, si aggrappa alla vecchia icona del senatur, che con i suoi 81 anni e i tanti acciacchi, pare come catapultato sul proscenio, forse ben al di là di quella che potrebbe essere la sua stessa volontà, (il siparietto di tre giorni fa, al cospetto del governatore Fontana, ha ricordato per certi versi più un sketch di Crozza). Chissà forse è per questo che il leader si sente tranquillo, sa che all orizzonte, per ora, di leader pronti a subentragli non smenta estremi la fila (per differenti ragioni.