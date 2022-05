Letta allontana la crisi di governo: "L'Ue sia unita su sanzioni alla Russia"

Per il segretario del Pd la crisi è fuori dai radar e "per Siena avremo una squadra che affiancherà un capo squadra nel suo lavoro"

“La crisi di governo? Completamente fuori dai radar, non esiste”: così il segretario del Pd Enrico Letta a margine di un evento a Siena. “Sarebbe assurdo perché l'Italia non ne ha bisogno. E l'Europa che non ha bisogno di una crisi di governo italiana”. Non credo che ci sia nessuno che la voglia. In Parlamento mi sembra che esista la volontà di discutere, come è naturale che sia in un momento come questo in cui c'è nel Paese e in ognuno di noi un profondo disorientamento per quello che sta accadendo”. Ma, conclude Letta, “vedo che c'è forza e unità di intenti”

"Gli uomini della provvidenza, aggiunge, non funzionano: per Siena avremo una squadra che affiancherà un capo squadra nel suo lavoro". Per Letta il campo largo "non è una frase fatta", ma "l'unico modo con cui pensare l'Italia di oggi". Presente all'evento anche la segretaria del Pd Toscana Simona Bonafè, secondo la quale: "Non basta dire che Siena è stata governata male, che ha perso la sua proiezione internazionale ed europea negli ultimi anni. Con oggi vogliamo aprire il percorso delle prossime Comunali a partire sulle idee e sulle prospettive che metteremo in campo. Non basta dire che De Mossi ha governato male, dobbiamo proporre qualcosa anche noi".

"Senza il Pd l'alternativa al governo di centrodestra di questa città non si costruisce. E chi nel nostro campo largo sbaglia il bersaglio e colpisce noi, aiuta una destra che oggi in Italia è importante e radicata e riesce ad attrarre consensi", ha chiosato il segretario dem Enrico Letta, chiudendo i lavori dell'evento "Siena parla al mondo" con cui il Pd ha fatto partire la campagna elettorale in vista della tornata amministrativa del 2023.

