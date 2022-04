M5S, malumori per i soldi al blog: il garante a Roma per trattare con Conte

M5S, trattativa Grillo-Conte: le nuove indiscrezioni

La trattativa con il leader 5 Stelle Giuseppe Conte e l'ex comico Beppe Grillo non si limiterà alla piattaforma web del blog, ma interesserà anche la scuola M5S. Sul tavolo una somma di 200mila euro.

Mentre Beppe Grillo torna così "protagonista a Roma di una serie di incontri con esponenti stellati: vede il ministro Stefano Patuanelli e Alfonso Bonafede a colazione, poi i capigruppo Davide Crippa e Mariolina Castellone, e ancora Carla Ruocco e in seguito l'ex sindaca Virginia Raggi con Laura Bottici; un via vai dall'hotel Forum, dove alloggia il garante Cinque Stelle, che si conclude con un nuovo incontro con Giuseppe Conte, proprio il faccia a faccia tra il presidente e il garante M5S è stato il centro politico della giornata di ieri, spuntano nuove indiscrezioni sulla trattativa.

"Al netto dei distinguo, l'intesa tra Grillo e il Movimento sembra vicina. Conte però vorrebbe non limitarsi al blog", rivela il Corriere della Sera. "L'idea del presidente è quella di integrare la comunicazione e l'attività dei Cinque Stelle con il contributo del garante. Il coinvolgimento del garante dovrebbe riguardare in particolare la scuola di formazione M5S. Grillo avrebbe il compito di sviluppare contenuti su temi come transizione ecologica e innovazione tecnologica".

Ma non è tutto. "L'ipotesi sul tavolo vedrebbe Grillo anche alla ricerca per conto del Movimento di best practices diffuse in altri Paesi. C'è chi parla di un accordo tra le pieghe della trattativa che riguardi anche il contratto di Nina Monti, che da anni segue lo showman, ma alte fonti M5S negano", sottolinea il quotidiano di via Solferino.