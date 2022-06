Sabato in piazza contro la guerra e contro Draghi

La proposta è quella di una Italia Indipendente, neutrale e tesa a difendere il nostro popolo dalla pesante crisi economica e sociale che sta arrivando



Grande attenzione per la conferenza stampa al Senato per la convocazione della mobilitazione nazionale di SABATO 18 GIUGNO con MANIFESTAZIONE A ROMA (Piazza SS Apostoli h.16.30) ed in tutte le più grandi città italiane. Il Tema è la nostra contrarietà alla partecipazione dell’Italia alla guerra con le sanzioni e l’invio massiccio di armi. La proposta è quella di una Italia Indipendente, neutrale e tesa a difendere il nostro popolo dalla pesante crisi economica e sociale che sta arrivando.



Il tutto criticando severamente il Governo Draghi che, con la vicenda del dossieraggio di giornali e servizi, tende a limitare la libertà di critica e opposizione nel nostro paese. Con la presentazione del senatore Emanuele Dessì, Igor Camilli per il Comitato No Draghi, l’onorevole Pino Cabras di Alternativa, Stefano D’Andrea presidente di Riconquistare l’Italia, Antonio Ingroia presidente di Azione Civile, l’onorevole Marco Rizzo segretario del Partito Comunista e Francesco Toscano, presidente di Ancora Italia.

Leggi anche:

Meloni da oggi dà le carte. Come cambia il Centrodestra dopo le elezioni

Governo, crisi vicina dopo le elezioni. Tensioni in aumento. Inside

Lega "comunista" e anti-Ue dopo il ko ai referendum. Svolta Salvini

Le elezioni comunali rilanciano il proporzionale. Ecco perché

Guerra, da Draghi a Sallusti: tutti difensori a oltranza di Usa e Zelensky

Freda, il secondo Ceo più pagato negli Usa è italiano: maxistipendio da 66 mln

Via Bolla Milano, nel Bronx d'Italia comandano gli occupanti. VIDEO INCHIESTA

Elodie madrina atomica del Pride 2022: il miniabito rosa infiamma il web. FOTO

Non è L’Arena, è scontro tra Giletti e Sallusti: “Tu da che parte stai?”. VIDEO

Enel, lanciato il nuovo sito che racconta 60 anni di storia

ByTek: dall'acquisizione di Adority nasce Retention AI

Fs, riapre un tratto dell’anello ferroviario di Roma