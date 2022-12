Moratti: "Il centrodestra ha tradito i moderati. Mi aspetto voti da sinistra"

Letizia Moratti: "Braccie aperte a Bossi, centrodestra ha tradito il suo mondo moderato"

''Braccia aperte'' alla Lega bossiana. Intervistata da La Stampa, Letizia Moratti, si dice pronta ad accogliere un pezzo della Lega di Umberto Bossi, qualora voglia appoggiarla per la corsa alla presidenza della Lombardia alle prossime regionali. ''Penso -dice- che all'interno della Lega il livello di insofferenza verso la deriva politica centralista del movimento sia lato. Per esempio, ha un ruolo di rilievo il tema dell'autonomia, argomento per quale sarebbe ora di svegliarsi''.

Per Moratti ''se mail è il centrodestra ad aver tradito se stesso, snaturando la sua storica vocazione a rappresentare il mondo moderato''. Moratti si ''aspetta voti da sinistra'.