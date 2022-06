Conte-Statuto M5S, slitta la sentenza a Napoli

Napoli, slitta la sentenza del tribunale sul futuro di Conte e del M5S

Tutto resta in stand by. Il giudice del Tribunale di Napoli ha deciso di "trattenere la causa in decisione", riservandosi quindi di emettere la sentenza dopo la valutazione del fascicolo d’indagine.

A rivelarlo sono gli attivisti grillini che hanno presentato il ricorso, secondo cui lo statuto M5s con cui è stato eletto presidente del movimento l’ex premier Giuseppe Conte "viola il principio di parità tra associati e favorisce l’eleggibilità esclusiva di pochi ottimati negli organi di garanzia".

Come ha spiegato lo stesso ricorrente dopo lo slittamento della sentenza da Napoli, "quella di oggi è stata una discussione molto serrata, ha detto ancora l’avvocato Borré, ci sono volute due ore per esporre i punti di attacco e di difesa e questo dimostra la sostanza della materia. Abbiamo messo sul tappeto l’assenza del metodo assembleare, fulcro della democrazia: non c’è stata la possibilità di proporre delle alternative e l’assenza della possibilità di concorrere alla candidatura da parte degli iscritti sia per quanto riguarda la presidenza sia le altre cariche associative significa che è mancato l’Abc della democrazia".

