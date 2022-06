Ocse, Draghi: "Inflazione influisce su crescita, serve tetto prezzo energia"

Ue: Draghi, su tetto prezzo gas strada potrebbe essere lunga

Sull'ipotesi di imporre un tetto ai prezzi all'import del gas russo in sede Ue, le "discussioni sono ancora in corso e la strada da percorrere potrebbe essere lunga". Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento di apertura della riunione ministeriale dell'Ocse a Parigi.

Ue: Draghi, tetto a prezzo gas limiterebbe aumento inflazione

Un accordo a livello europeo sul tetto ai prezzi all'import di gas russo limiterebbe l'aumento dell'inflazione, ma a Bruxelles la strada potrebbe essere lunga". Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento di apertura della riunione ministeriale dell'Ocse a Parigi. "Nell'area dell'euro, i prezzi sono aumentati dell'8,1% a maggio rispetto all'anno precedente - ha premesso Draghi - tuttavia, se escludiamo elementi come energia e cibo, l'aumento e' solo circa la meta', un salto significativo, ma molto inferiore rispetto agli Stati Uniti. In alcuni paesi questa cosiddetta "core inflation" e' ancora piu' contenuta: in Italia si e' attestata a maggio al 2,9%. La disoccupazione e' appena al di sotto del 7% nell'area dell'euro, mentre i consumi restano al di sotto dei livelli pre-pandemia. Questi sono tutti segni che c'e' ancora capacita' inutilizzata nell'economia".

"Quindi, almeno nell'Unione Europea, l'aumento dell'inflazione non e' del tutto segno di surriscaldamento, ma in gran parte il risultato di una serie di shock dell'offerta. I salari devono recuperare il loro potere d'acquisto, ma senza creare una spirale prezzo-salario che comporterebbe, a sua volta, tassi di interesse ancora piu' elevati. Dobbiamo ridurre i prezzi dell'energia e offrire sostegno finanziario alle famiglie e alle imprese, soprattutto quelle piu' bisognose. Il Consiglio europeo la scorsa settimana ha approvato la possibilita' di imporre, di prendere in considerazione, un tetto massimo alle importazioni di gas russo. Questa misura limiterebbe l'aumento del tasso di inflazione, sosterrebbe il reddito disponibile e ridurrebbe i nostri flussi finanziari verso Mosca. Naturalmente, le discussioni sono ancora in corso e la strada da percorrere potrebbe essere lunga", ha concluso.

Draghi, accordo storico su minum tax a G20, ora attuarlo

"Vorrei ringraziare il Segretario Generale e tutto il personale dell'OCSE per l'eccellente lavoro svolto, in particolare nell'area della tassazione globale. L'accordo raggiunto lo scorso anno durante la Presidenza italiana del G20 e' storico. Dobbiamo attuarlo rapidamente per rendere l'economia mondiale piu' equa, piu' forte e piu' inclusiva". Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento di apertura della riunione ministeriale dell'Ocse a Parigi.

Draghi, contro caro energia utilizzare strumenti come SURE

L'Unione europea dovrebbe ricorrere a strumenti come il programma 'Sure' per aiutare i cittadini colpiti dall'aumento dei prezzi dell'energia. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento di apertura della riunione ministeriale dell'Ocse a Parigi. Draghi ha premesso che "responsabilita' e solidarieta' devono andare di pari passo, a livello nazionale ma anche europeo" e ha ricordato che l'Italia ha deciso una tassa straordinaria sui profitti delle societa' energetiche e ha "utilizzato le entrate per ridurre le bollette del gas e dell'elettricita' per i piu' vulnerabili". "Nell'Unione Europea, dobbiamo considerare di replicare alcuni degli strumenti congiunti che ci hanno aiutato a riprenderci rapidamente dalla pandemia - ha aggiunto - come SURE - il supporto temporaneo per mitigare i rischi di disoccupazione durante l'emergenza, che ha fornito prestiti economici e stabili agli stati membri dell'Unione europea in modo che potessero salvare posti di lavoro e sostenere i redditi. Uno strumento simile, questa volta mirato all'energia, potrebbe garantire ai paesi vulnerabili piu' spazio per aiutare i propri cittadini in un momento di crisi", ha concluso.

Covid: Draghi, sistemi sanitari fragili, bisogna investire

"Il Covid-19 ha messo in luce le fragilita' dei nostri sistemi sanitari. Vogliamo stimolare gli investimenti e rendere il mondo piu' preparato per future pandemie". Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento di apertura della riunione ministeriale dell'Ocse a Parigi.

Draghi, da sanzioni duro colpo a oligarchi e economia russa

"Il G7 e l'UE hanno mostrato una notevole unita' nel sostenere l'Ucraina e nel fare pressione su Mosca per porre fine alle ostilita' e riprendere i negoziati. La sola Ue ha ideato sei pacchetti di sanzioni che hanno inferto un duro colpo agli oligarchi vicini al Cremlino ea settori chiave dell'economia russa". Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento di apertura della riunione ministeriale dell'Ocse a Parigi. "Affinche' i nostri sforzi siano pienamente efficaci, devono essere sostenibili nel tempo e coinvolgere i paesi emergenti e in via di sviluppo. Dobbiamo abbinare la determinazione che abbiamo mostrato nei confronti dell'Ucraina con la stessa determinazione nell'aiutare i nostri cittadini e quelli nelle parti piu' povere del mondo, in particolare l'Africa", ha aggiunto Draghi.

Ucraina: Draghi, crisi non deve distrarci da obiettivi clima

"La risposta alle crisi derivanti dall'invasione dell'Ucraina non deve distrarci dalle politiche a lungo termine che andranno a beneficio delle generazioni future", a cominciare "dagli obiettivi sul clima". Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento di apertura della riunione ministeriale dell'Ocse a Parigi.

