Referendum giustizia, Salvini: Draghi-Mattarella dicano qualcosa

Referendum giustizia, Salvini: bavaglio e censura, uno sconcio

Sui Referendum sulla giustizia "lo sconcio e' la censura e il bavaglio. Continuo a sperare in un intervento del presidente Draghi e del presidente Mattarella che dicano qualcosa perche' rubare democrazia, Referendum e possibilita' di cambiamento non e' degno di un Paese come l'Italia": lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un evento elettorale a Buccinasco, nel milanese, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Manuel Imberti.

Secondo il segretario del Carroccio, la sinistra sta "nascondendo" i Referendum, perche' "a qualcuno - ha commentato - fa comodo avere magistrati politicizzati con i quali provare a vincere se perdono le elezioni". E comunque i Referendum vengono censurati, per Salvini, anche da "troppe televisioni e politici", mentre invece "sono un'occasione storica per milioni di italiani per fare le riforme che la politica non ha fatto in trent'anni. Spero che i cittadini colgano questa opportunita' e vadano a votare - ha concluso - e' importante che gli italiani sappiano che possono cambiare la giustizia".

