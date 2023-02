Sallusti si dimette dal ruolo di portavoce del ministro Valditara

Sallusti lascia l'incarico di portavoce di Valditara

Giovanni Sallusti si è dimesso dall’incarico di portavoce del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Le dimissioni, effettive dal primo marzo, spiega una nota del ministero, sono dovute a motivi personali e famigliari.

Sallusti, scelto come portavoce a inizio dicembre 2022, come riporta Primaonline, continuerà a collaborare come consigliere del ministro.