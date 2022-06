Salvini a Mosca, Di Maio teme il Papeete 2: "Le critiche? Film già visto"

Viaggio a Mosca, Salvini contro Di Maio: "Se avessimo un ministro degli Esteri credibile..."

Botta e risposta tra il leader della Lega Matteo Salvini e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel giorno della festa della Repubblica. A margine delle celebrazioni il leader del Carroccio torna sul caso diplomatico scoppiato intorno al suo viaggio a Mosca , ribadendo il suo “impegno politico” per trovare soluzioni di pace (ancora assenti). E nel farlo non perde occasione per mettere in discussione la credibilità e l'operativa del ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Il ministro degli Esteri italiano ha presentato uno pseudo piano di pace che è durato un quarto d'ora e non si sa in quale cestino sia finito. Non chiedo medaglie o ringraziamenti perchè è il mio lavoro, ma il diritto di incontrare ambasciatori, ministri, sindaci, e governi da capo di un partito che rappresenta milioni di italiani nel nome della pace lo rivendico, quindi continuerò a farlo tranquillamente", ha rivelato Salvini interpellato dalla stampa durante le celebrazioni.

"La pace merita qualunque tipo di incontro", ha sottolineato il leghista, aggiungendo di avere "dichiarato non so quante decine di volte che stavo incontrando, stavo lavorando, non sostituendomi a nessuno ma aiutando qualcuno", ha aggiunto. “Avessimo un ministro degli Esteri operativo e credibile... non mi sembra che in tutti i paesi al mondo sia ritenuto tale, quindi tutti devono fare la loro parte", ha poi rimarcato il leader del Carroccio.

Salvini a Mosca, Di Maio: "Le sue critiche? Mi sembra un film già visto, l'antipasto del Papeete 2"

Da parte sua il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha così ribattuto: “Le critiche di Salvini? Mi sembra un film già visto. Ricordate quando fece cadere il governo Conte I? Iniziò tutto così, criticando i vari ministri del governo fino a staccare la spina. Spero di non rivedere lo stesso film. Chi spiegherà agli italiani che, a causa di una crisi estiva immotivata, abbiamo bruciato i 200 miliardi del Pnrr?". “Lavoriamo tutti per la pace, rispettando alleanze e partner internazionali", ha concluso il ministro degli Esteri.

Viaggio a Mosca, Castaldo: "Salvini getta nel caos l'intero governo italiano"

Immediato anche il commento di Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e Coordinatore del Comitato Relazioni europee e internazionali del M5S, che in una nota ha dichiarato: “Con le sue ridicole dichiarazioni Matteo Salvini getta discredito non solo verso il Ministro degli Esteri della Repubblica Italiana, ma anche verso l’intero governo italiano di cui fa parte”.

“Il ministro Di Maio è stato lodato dal collega ucraino Dmytro Kuleba che lo ha definito in una recente intervista un politico capace che rispetta gli impegni. La verità è che con questi attacchi Salvini vuole sollevare polveroni per coprire l’assordante fallimento della sua pseudo-missione a Mosca che è stata criticata, peraltro, persino dentro il suo partito”, ha detto Castaldo.

“Consigliamo a Salvini di tacere e di pensare alla credibilità zero, anzi sotto zero, che ha lui all’estero, visti anche i suoi consolidati rapporti con Le Pen, AfD e Orban, il quale sta peraltro paralizzando l’azione esterna dell’UE con i suoi ricatti. Al ministro Di Maio e a tutta la rete diplomatica del nostro Paese va invece la nostra solidarietà e ringraziamento per il costante e assiduo lavoro svolto”, ha concluso Castaldo.

