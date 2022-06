Festa della Repubblica, parata del 2 giugno: sfilano sindaci e medici. VIDEO

Festa della Repubblica italiana, la parata del 2 giugno: video e foto

Torna la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, a Roma, dopo i due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19. Lo slogan scelto per la Festa della Repubblica è "Insieme a Difesa della pace". Ad aprire l'evento una rappresentativa di sindaci con la fascia tricolore seguiti da personale della sanità civile con il passaggio di un elicottero del 118, a simboleggiare tutti coloro che sono stati impegnati in prima linea contro il Covid. Presenti le massime cariche istituzionali tra cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Mario Draghi e i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati.​​​​​​​

Festa della Repubblica italiana, la parata del 2 giugno: applausi al Capo dello Stato Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Mario Draghi

Scortato dai corazzieri a cavallo, a bordo della Lancia Flaminia del Quirinale, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è arrivato in via dei Fori Imperiali per assistere alla parata per la Festa della Repubblica. L'arrivo del Capo dello Stato è stato salutato dagli applausi dei cittadini assiepati ai lati della strada. Applausi dalle tribune anche all'arrivo del presidente del Consiglio, Mario Draghi.



IL VIDEO DELLA PARATA IN DIRETTA

Festa della Repubblica italiana, la parata del 2 giugno: composizione delle Forze Armate

Complessivamente hanno sfilato in 5 mila, tra personale militare e civile, ma anche 170 cavalli e 22 elicotteri e mezzi pesanti. Non manchera' il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori. La rassegna e' strutturata in 9 settori che hanno visto la partecipazione di tutte le componenti dello Stato. Il primo è stato composto da Gruppi Sportivi paralimpici della Difesa e dei Corpi armati e non dello Stato, dai Gruppi sportivi della Forze armate, da una Compagnia delle Associazioni d'arma e da una rappresentativa del personale civile della Difesa. Poi il passaggio delle Forze speciali e della Sanita' militare. Successivamente è stata la volta di Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri e Guardia di Finanza.

L'ottavo settore era composto dai Corpi armati e non dello Stato, tra i quali Polizia di Stato, Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia di Roma Capitale, Corpo militare della Cri, Compagnia delle infermiere volontarie, i volontari del soccorso della Croce Rossa italiana, Compagnia del Sovrano Militare Ordine di Malta, Servizio nazionale di Protezione Civile e Servizio civile universale. Dopo lo sfilamento dei reparti a piedi, la sempre molto attesa Fanfara della Brigata 'Garibaldi' e la Compagnia dell'8/o Reggimento Bersaglieri. Di seguito, il passaggio del nono settore con i reparti a cavallo. Alla fine c’è stato il lancio di un paracadutista militare con un vessillo Tricolore. In chiusura, la Fanfara del 4/o Reggimento carabinieri a cavallo e il Reggimento Corazzieri per la resa degli onori finali al presidente della Repubblica. In conclusione la Pattuglia Acrobatica Nazionale che ha disegnato il Tricolore sul cielo di Roma.

Festa della Repubblica italiana, la parata del 2 giugno: Mattarella assiste al cambio della Guardia d'Onore in piazza del Quirinale. VIDEO

Festa della Repubblica italiana, la parata del 2 giugno: il presidente del Consiglio Mario Draghi sulle tribune dei Fori imperiali. VIDEO

Festa della Repubblica italiana, la parata del 2 giugno: la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati arriva ai Fori imperiali. VIDEO

Festa della Repubblica italiana, la parata del 2 giugno: il Volo interpreta l'inno d'Italia davanti al Presidente Mattarella

Leggi anche: