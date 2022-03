Spese militari, Conte contro tutti: ”Il mainstream vuole schiacciarci”

Spese militari, Giuseppe Conte in diretta Instagram: "Non usciamo dalla maggioranza ma vogliamo rispetto da tutti"

Camicia bianca, maniche tirate su e diretta Instagram. No, non è Matteo Renzi ma un Giuseppe Conte in grande spolvero. Il leader del Movimento 5 Stelle interviene sui social per “fare chiarezza sul tema delle spese militari”. A un paio d’ore di distanza dalla fine dell’intervento del premier Mario Draghi nella sede della stampa internazionale. L’ex premier alza i toni e se la prende con avversari, alleati e media.

"Siamo stati accusati di volere una crisi di governo e di far perdere credibilità all'Italia a livello internazionale. Accuse molto gravi”. Il leader pentastellato è perentorio nel dire che “no, non vogliamo una crisi. Tutte le forze di politiche la devono smettere di accusarci di volere una crisi di governo ogni volta che poniamo una questione seria sul tavolo. Non lo accetterò più - e assicura - vogliamo contribuire senza strumentalizzazioni. E vogliamo rispetto a partire da tutte le forze politiche". La diretta dell’ex premier è stata prontamente calibrata sulle parole di Draghi pronunciate poco prima.

"Oggi il presidente Draghi ha detto che può essere discusso il termine per il 2% della spesa militare. Se può essere discusso quel termine, discutiamolo. Qual è una curva adeguata per sostenere il rispetto degli adempimenti Nato?", si chiede Conte che usa la diretta Instagram anche per regolare i conti con chi lo accusa dalle file degli alleati dem. "Con il Pd siamo alleati da tempo, ma leggere sui giornali che saremmo irresponsabili" sulla questione delle spese militari "e che, addirittura, avremmo minato la credibilità dell'Italia no, non è così che funziona”, afferma Conte. “Pensare che sia strumentale questa verifica sulla spesa militare e' fuori da ogni logica. Vuol dire non sapere che per noi gli investimenti militari ci sono, ma sempre in un quadro ragionato, giustificando il fatto che si tolgono soldi da altre voci".

Poi l’ex premier ricorre a parole da Movimento 5 Stelle vecchio stampo: "Il mainstream vuole schiacciare me e il movimento, vogliono costringerci al silenzio, ma hanno sbagliato di grosso. Non ci silenzieranno mai”. Conte rivendica i cinque scostamenti di bilancio fatti sotto il suo ultimo governo e infiamma la platea virtuale promettendo “guerra” all’austerità e all'iperliberismo. Conte sulla guerra in Ucraina vede solo un'unica soluzione: la pace. “Serve una soluzione pacifica che riconosca il diritto all'autodeterminazione dell'Ucraina. Mi sono state rivolte accuse di essere filoputiniano. Non ho mai compiuto scelte a favore della Russia e contro l'interesse italiano. Abbiamo condannato da subito l'aggressione dell'Ucraina. Perche', allora? Perche' si gioca sporco in politica. Perche' si approfitta delle entrature presso i mass media”, ha concluso.

