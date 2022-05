Spese militari, il generale Graziano e quell'affitto da 13mila € a Bruxelles

Spese militari, Graziano e il super appartamento da 900mq

In questi giorni si discute molto di "esercito europeo", soprattutto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Il patto stipulato con la Nato impone a tutti i Paesi membri di aumentare le spese militari fino al 2% del Pil. La Difesa europea non c’è ancora, ma in compenso però - si legge sul Fatto Quotidiano - dal 6 novembre 2018 abbiamo il generale Claudio Graziano a capo del Comitato militare dell’Ue. A Bruxelles, solo per l’alloggio, è costato alla Difesa 13 mila euro al mese, circa 150 mila l’anno per tre anni e mezzo. Vive in un’elegante palazzina su tre livelli più uno sopraelevato, con terrazzo e giardino, circa 900 metri quadri secondo fonti locali, nell’esclusivo complesso che molti chiamano “Square des miliardaires”.

Alla Difesa - prosegue il Fatto - c’era allora la ministra M5S Elisabetta Trenta e raccontano che si discusse a lungo dello staff. Graziano avrebbe chiesto più di 40 persone, gliene diedero 26 tra ufficiali, sottufficiali e graduati, alcuni però già interni agli uffici dell'Eumc. Loro la casa se la pagano, hanno cospicue indennità ma Bruxelles è cara e chi ha figli non mette i soldi da parte. Anni fa, peraltro, questi staff erano ben più consistenti. Graziano adesso sta per diventare presidente di Fincantieri, diversi colleghi lo chiamano “Badoglio” con tutto quello che significa, ha un certo ascendente su parte dei vertici militari che decideranno sugli armamenti futuri.

Leggi anche: