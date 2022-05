Craxi: "Nessuna vendetta di mio padre, ma il M5S la smetta di accusare"

Stefania Craxi: "Deve prevalere il buon senso, archiviare quanto avvenuto e lavorare con spirito costruttivo"



"Nessuna vendetta. È un risultato figlio di una dinamica parlamentare, di un voto largo e inaspettato - con maggioranza qualificata - frutto della volontà di non perdere tempo e far ripartire al più presto la Commissione Esteri. Deve quindi prevalere il buon senso, archiviare quanto avvenuto e lavorare con spirito costruttivo e, mi sia consentito, nel caso di Conte e del Movimento di non accusare sempre, guardare le ragioni di questa elezione".

Con queste parole la neo-presidente della Commissione Esteri del Senato, Stefania Craxi, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se la sua elezione sia una sorta di vendetta (politica) di Bettino Craxi trent'anni dopo Tangentopoli, visto che il governo rischia di cadere (dopo l'elezione di una Craxi) per mano di un partito che molti definiscono giustizialista (oggi Conte ha minacciato la crisi di governo).

