Russia, Fassina (LeU): "L’escalation delle sanzioni economiche va fermata"

Russia, Fassina (LeU): "L'Eni ha aperto un conto in rubli? La decisione è del Governo"



"Innanzitutto, la decisione è del Governo, primo, perché è una decisione politica e, secondo, perché lo Stato controlla l’azienda con la quota di maggioranza relativa. Va chiarita dal Governo la coerenza delle scelta attuata dall’Eni con le linee guida della Commissione europea". Stefano Fassina, economista e deputato di LeU, commenta con Affaritaliani.it la decisione dell'Eni di aprire un conto corrente in rubli a Mosca.

"Le sanzioni stanno aggravando le condizioni delle economie europee, mentre non hanno scalfito, anzi hanno migliorato le riserve in valuta della Banca centrale di Mosca. È sempre più evidente, anche il doppio conto bancario in Gazprombank aperto dall’Eni lo dimostra, che non possiamo permetterci una ‘lunga guerra’. L’invio di armi e le sanzioni sono state decise per la difesa dell’Ucraina. Da mesi, invece, si portano avanti per la ‘vittoria dell’Ucraina’, per la liberazione di tutti i territori occupati dalla Russia e, finanche, per il regime change al Cremlino".

"L’informativa del Presidente Draghi non basta. Il Parlamento - spiega Fassina - deve votare per chiarire che l’impegno dell’Italia, quindi invii di armi e sanzioni economiche, non può andare oltre la difesa dell’Ucraina e deve essere strettamente finalizzato a raggiungere un compromesso con Putin. L’escalation militare e delle sanzioni economiche va fermata. L’Italia, con la Francia e la Germania, deve smettere di andare a rimorchio e promuovere le condizioni per la tregua e per un compromesso accettabile da Kiev", conclude.

Leggi anche:

Gas, la svolta di Eni: "Apriremo due conti in Russia: uno in euro e uno rubli"

Germania, no al nucleare e scontro con Macron. Così rallenta l'addio a Mosca

Referendum, Calderoli: "E' boicottaggio, c'è un piano per farli fallire"

Garavaglia: "Reddito di cittadinanza al 50% per gli stagionali del turismo"

Top Manager Reputation: Descalzi vola al primo posto, poi Starace e Messina

Chiellini: dopo le lacrime, le scelte: calciatore negli USA o dirigente Juve?

Papa Francesco show: “Come va il ginocchio? Mi servirebbe un po di tequila” . VIDEO

Enel, al via la strategia Net Zero per il settore delle reti

Banca Mediolanum, in onda stasera il format "Proteggi il tuo domani"

Gruppo ENAV: a Roma la quarta edizione del Sustainability Day