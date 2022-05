Zelensky a Draghi: "Aiutami ad organizzare un contro-vertice per il 9 maggio"

Guerra Russia Ucraina, Zelensky e la forte risposta mediatica a Putin

Zelensky punta forte sull'Italia per ristabilire la pace. La conferma arriva dalla richiesta fatta dal presidente ucraino al premier Draghi. I due si sono sentiti al telefono negli scorsi giorni e in quell'occasione - si legge sul Corriere della Sera - Zelensky avrebbe chiesto proprio all'Italia di attivarsi per organizzare un contro-vertice il 9 maggio, una risposta alla parata militare che farà Putin a Mosca in occasione della festa per la liberazione dal nazismo. Non è dato sapere a che punto sia l’organizzazione dell’evento, ma fonti qualificate di palazzo Chigi, confermano che Draghi si è detto disponibile. "Continuiamo ad aiutare l’Ucraina e ad esercitare pressione sulla Russia, perché cessi immediatamente le ostilità", ha detto ieri il capo del governo.

Zelensky oltre alle armi - prosegue il Corriere - adesso chiede anche un sostegno mediatico: così ha proposto ai leader dei Paesi alleati un vertice in video-conferenza da tenersi proprio il 9 maggio. Per coprire il fallimento della guerra lampo, ieri il ministro della Difesa russo Shoigu ha annunciato con enfasi una sfilata militare "senza precedenti" sulla piazza Rossa di Mosca e secondo i servizi segreti ucraini, intenderebbe allestirne un’altra tra le rovine di Mariupol. E siccome Putin resta sordo a ogni soluzione negoziale, respingendo persino l’offerta diplomatica del Papa, resta l’impegno a sostenere Kiev. In tutti i modi, compresa l’ipotesi del summit di lunedì.

