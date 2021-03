Sciopero Amazon, Reali: "Non serve ostruzionismo, sfruttiamo le opportunità"

Simone Reali, con una laurea in Economia alla Bocconi, ha da poco pubblicato un libro su Amazon (il colosso delle vendite on line, che oggi ha annuciato uno sciopero).

Lean Sales è la migliore community italiana per la vendita su Amazon a Marchio Privato ed è stata creata prioprio da Simone Reali. Che è intervenuto in diretta a RTL1025 News.

"Non cambierà nulla. Lo scioero di oggi non serve a nulla, sembra ostruzionismo. Amazon offre opportunità di lavoro. Non bisogna fare guerra a questo colosso", dice Simone Reali. "Le condizioni contrattuali devono essere, per carità, rispettate. Ma Amazon offre anche grandi possibilità": le parole del giovane imprenditore sono chiarissime.

Il mondo è cambiato, secondo Reali. Il modello di business pure e le opportunità offerte da Amazon potrebbero essere colte al volo da molti ragazzi.



“Vendere su Amazon utilizzando la logistica di Amazon stessa", è il motto di Reali. "E’ un settore che sta esplodendo grazie all’alta automazione del Business, infatti è Amazon che si occupa di gestire magazzino e spedire al cliente finale", racconta. "Chiunque può intraprendere questa strada con capitali relativamente bassi, la stragrande maggioranza delle persone che iniziano lo fanno come lavoro secondario, in Community abbiamo dipendenti che lo portano avanti come secondo lavoro, alcuni dei quali hanno poi anche mollato i lavoro principale per dedicarsi completamente alle vendite su Amazon, studenti che nel mentre che vendono portano avanti gli studi, e imprenditori che avviano una nuova attività”-dice Reali.

"Negli anni alcune nicchie di mercato si sono saturate, la più famosa è quella del correttore posturale, ma ci sono anche i bavaglini in silicone per bambini, o i fasciatoi portatili, è di fondamentale importanza all’interno di questo mondo essere seguiti da persone che hanno reale esperienza, per evitare di fare errori vanificando il capitale investito e gli sforzi fatti, è fondamentale essere aggiornati per creare un business che funzioni e non fare passi falsi”, conclude.