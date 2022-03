Chelsea: arriva l'offerta dei Ricketts, proprietari dei Chicago Cubs

I "Blues" stanno per diventare americani?

La famiglia Ricketts, proprietaria del Chicago Cubs di baseball, è alla guida di una cordata di investitori americani che intende acquistare il Chelsea. Nel gruppo, che presenterà un’offerta entro venerdì, c’è anche Ken Griffin, imprenditore di hedge fund.

“Essendo da lungo tempo alla guida di un’iconica squadra sportiva professionistica, la Famiglia Ricketts e i suoi partner comprendono l’importanza di investire per ottenere il successo sul campo, ma nel contempo rispettando le tradizioni del club, dei tifosi e della comunità”, recita un comunicato ufficiale. Proprietari dei Cubs dal 2009, i Ricketts si erano già proposti per rilevare il Chelsea nel 2018 e per questo motivo sono già piuttosto avanti con la due diligence. La situazione politica che ha travolto Roman Abramovich e tutti gli oligarchi russi comporta ora la necessità di cedere il club campione del mondo. La famiglia Ricketts possiede anche il 25% nel network televisivo americano CSN Chicago e le sue intenzioni vengono giudicate “molto serie” dalla stampa inglese.

