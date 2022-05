Chelsea, via libera alla cessione a Todd Bohely per quasi 5 miliardi di euro

Il governo Uk dà il via libera alla cessione del Chelsea

Semaforo verde dal governo britannico: l’americano Todd Boehly è il nuovo proprietario del Chelsea. L’operazione si è conclusa dopo che da qualche settimana era stato raggiunto economico tra il magnate americano e Roman Abramovich, l’oligarca caduto in disgrazia che ha avuto la necessità obbligata di vendere pezzi pregiati del suo patrimonio. Il prezzo della compravendita è da record e, in qualche modo, segna il passo per future operazioni analoghe negli sport di squadra, non soltanto per il calcio: 4,25 miliardi di sterline, ovvero poco meno di 5 miliardi di euro. Cifre da capogiro se si pensa che, secondo Forbes, il Chelsea non figura nella top 10 dei team più cari al mondo, prendendo in esame il calcio, la Nfl, il baseball e l’Nba. Il controvalore di 5 miliardi, infatti, viene superato da Dallas Cowboys (5,7 miliardi), New York Yankees (baseball) e New York Knicks (Nba). Facile pensare che tutti questi valori dovranno essere visti al rialzo nonostante la crisi dovuta alla guerra in Ucraina e all’inflazione.

La nota del governo britannico

"La scorsa notte il governo del Regno Unito ha raggiunto una posizione in cui potremmo rilasciare una licenza che consente la vendita del Chelsea Football Club", si legge in una dichiarazione del governo. "Dopo le sanzioni a Roman Abramovich il governo ha lavorato duramente per garantire che il Chelsea Football Club potesse continuare a giocare a calcio. Ma siamo sempre stati chiari sul fatto che il futuro a lungo termine del club poteva essere assicurato solo con un nuovo proprietario".

"Dopo un lungo lavoro, siamo ora soddisfatti del fatto che l'intero ricavato della vendita non andrà a beneficio di Roman Abramovich o di qualsiasi altro individuo sanzionato -scrive il governo britannico-. Inizieremo ora il processo per garantire che i proventi della vendita vengano utilizzati per cause umanitarie in Ucraina, sostenendo le vittime della guerra. I passi di oggi garantiranno il futuro di questo importante bene culturale e proteggeranno i tifosi e la comunità calcistica in generale. Abbiamo discusso con i partner internazionali rilevanti per le licenze necessarie e li ringraziamo per la loro collaborazione". Il comproprietario dei Los Angeles Dodgers, Boehly, avrà il controllo del Chelsea una volta completata l'acquisizione. La società di investimenti californiana Clearlake Capital assumerà la partecipazione di maggioranza. Boehly è accreditato di una fortuna personale di circa 5 miliardi di dollari, destinata a salire rapidamente dopo l’acquisizione della squadra londinese.

Roman Abramovich lascia dopo 19 anni di presidenza durante la quale ha conquistato complessivamente 21 trofei con allenatori del carico di Josè Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafa Benitez, Thomas Tuchel. Nello specifico cinque Premier League, tre League Cup, due Community Shield, cinque Fa Cup, due Champions League, due Europa League, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea.

Leggi anche: