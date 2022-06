F1, Gp Baku: vince Verstappen davanti a Perez. Terzo Russell. Disastro Ferrari

Max Verstappen ha vinto il GP dell'Azeirbaijian di Formula 1, ottava gara della stagione 2022

Ai piedi del podio si e' fermato Lewis Hamilton con la seconda Mercedes ed un distacco di oltre un minuto e 11" da Verstappen, che ha colto la vittoria numero 25 in carriera, la prima a Baku. Quinta l'AlphaTauri di Pierre Gasli, davanti all'Aston Martin di Sebastian Vettel. Settimo Fernando Alonso (Alpine), ottava e nona le due McLaren con Ricciardo davanti a Norris. Esteban Ocon (Alpine) chiude la top-ten.

Clamoroso in Azerbaijan: Charles Leclerc e Carlos Sainz sono costretti a un doppio ritiro sul circuito di Baku. Lo spagnolo per un problema idraulico nel corso del 9 giro, il monegasco invece al 21 per rottura del motore, ancora una volta mentre era in testa alla gara come successo in Spagna. Continuano cosi' i problemi di affidabilita' per la Ferrari che dopo un inizio di stagione super, ora si ritrova a fare i conti con tanta sfortuna. Un doppio ritiro per la rossa non succedeva da Australia 2019.

