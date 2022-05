Giro d'Italia, Nibali annuncia commosso il suo ritiro dal ciclismo

Vincenzo Nibali conferma in tv la volontà di ritirarsi dal ciclismo al termine della stagione. L'annuncio del fuoriclasse dell'Astana al termine della tappa del Giro d'Italia nella sua Messina.

Nibali: questo e' l'ultimo Giro d'Italia, a fine stagione lascio

"Sono qui per annunciare che questo sara' il mio ultimo Giro d'Italia e a fine stagione lascero' il professionismo. Ho continuato, anche ora, a dare il massimo. Ho aspettato questa tappa perche' e' qui dove e' iniziato tutto. Sono andato via di casa che avevo 15 anni e ho dato tanto al ciclismo. Ora e' arrivato il momento di restituire quello che ho tolto alla mia famiglia". Cosi' Vincenzo Nibali, ospite a "Processo alla tappa" su Rai Due al termine della quinta tappa del Giro d'Italia 2022 nella sua Messina, annuncia il ritiro a fine stagione dopo una vita in sella.

Nibali, addio al ciclismo: Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta.... una carriera incredibile

Vincenzo Nibali è stato indiscutibilmente il miglior ciclista italiano degli ultimi vent'anni e uno dei migliori al mondo, con un palmares di altissimo livelli. Il 37enne siciliano è uno dei soli sette ciclisti ad aver conquistato almeno un'edizione di tutti e tre i Grandi Giri, avendo vinto la Vuelta di Spagna el 2010, il Giro d'Italia nel 2013 e nel 2016 e il Tour de France nel 2014. Gli altri sono Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador e Chris Froome. È inoltre uno dei soli quattro corridori (insieme a Merckx, Hinault e Gimondi) ad aver vinto i tre Grandi Giri e almeno due classiche monumento: il Giro di Lombardia, nel 2015 e nel 2017, e la Milano-Sanremo, nel 2018. A queste grandi vittorie si aggiungono due titoli italiani nella prova in linea, nel 2014 e nel 2015, due Tirreno-Adriatico, nel 2012 e nel 2013, e altri sette podi nei tre Grandi Giri.

Leggi anche: