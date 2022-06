Italia ripescata ai Mondiali in Qatar, IL GIORNO DEL GIUDIZIO (Fifa)

Italia ai Mondiali in Qatar? Sentenza Fifa sull'Ecuador il 10 giugno. Ripescaggio, le chance

Il tormentone Byron Castillo, la telenovela Ecuador, il miraggio Italia ripescata ai Mondiali in Qatar, potrebbero avere una fine. C'è una data: venerdì 10 giugno 2022. La Fifa quel giorno sarà chiamata a decidere se c'è stata o meno irregolarità nello schierare il calciatore in nazionale (sarebbe nato in Colombia ed è giallo anche sulla data di nascita) nelle qualificazioni per i Mondiali.

“In caso di ripescaggio ci faremo trovare pronti”, aveva detto il ct della nazionale italiana Roberto Mancini dopo la dura sconfitta subita dagli azzurri a Wembley contro l’Argentina in Supercoppa (poi riscattata da due belle prestazioni in Nations League: pareggio con la Germania e la vittoria con l'Ungheria che hanno consegnato il momentaneo primo posto nel girone).

Ma le speranze di Italia ripescata ai Mondiali di calcio in Qatar (novembre-dicembre 2022) come noto sono azzerate. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina nei giorni scorsi è stato chiaro sul tema.

Italia ripescata ai Mondiali in Qatar? Cile e Perù agguerrite

L'appiglio dell'articolo 6 Fifa ha illuso alcuni tifosi azzurri, ma se la massima Federazione calcistica mondiale che ha in Gianni Infantino il suo presidente dovesse privilegiare l'Italia di Mancini (per giunta eliminata nelle semifinali dei playoff dalla Macedonia del Nord, poi sconfitta nel match decisivo contro il Portogallo) anziché una nazionale del Sudamerica (Cile o Perù che sono arrivate dietro all'Ecuador: i primi sarebbero ripescati se venisse dato lo 0-3 a tavolino ai match dell'Ecuador, i secondi se la nazionale di Quito fosse esclusa dal girone o retrocessa all'ultimo posto) con tutta probabilità scoppierebbe una rivoluzione.

