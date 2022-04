Jorginho Juve, dall'Inghilterra sicuri: "Può arrivare ma a una condizione"

Jorginho Juve, il centrocampista italo-brasiliano può volare a Torino in estate ma prima il Chelsea dovrà munirsi di un sostituto

Il Chelsea sta vivendo un momento molto difficile a livello societario dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Roman Abramovic ha lasciato la presidenza del club, il main sponsor Tre ha rescisso il contratto e la Premier ha bloccato trasferimenti in entrata/uscita e rinnovi nella prossima sessione di mercato. Non solo, il Chelsea ha difficoltà persino ad organizzare le trasferte a causa di alcune restrizioni sulla vendita dei biglietti. La situazione è drammatica e i Blues potrebbero ritrovarsi nella situazione di dover svendere molti pezzi pregiati o di vederli partire a parametro zero. Stando ai rumors che arrivano dall'Inghilterra in estate potrebbe instaurarsi un asse tra Chelsea e Juventus.

Jorginho Juve: "Può arrivare in Italia, ma solo a una condizione"

Secondo quanto riporta Krishan Davis, giornalista di 90min.com, il Chelsea sarebbe interessato a Dybala, che come è noto non rinnoverà con la Juventus, mentre i bianconeri avrebbero messo gli occhi su due giocatore ora allenati da Tuchel.

"Il Chelsea ha tanti attaccanti, ma alcuni dovrebbero andar via. Il primo indiziato a partire è Timo Werner. In tal caso c’è la possibilità di vedere Dybala a Londra: un giocatore come lui, a parametro zero, fa gola a tutti", ha detto Davis a calciomercato.it. I bianconeri dal canto loro sono interessati a Rudiger, in scadenza di contratto in estate ma con un ingaggio importante, per far rifiatare Chiellini ma c'è anche la suggestione Jorginho, anche se solo a particolari condizioni. “Tutti i grandi club hanno messo gli occhi sul difensore tedesco. - continua il giornalista - Il Chelsea non ha molte possibilità di trattenerlo. Per quanto riguarda Jorginho, i Blues potrebbero cederlo in estate per guadagnare qualcosa. Per la Juventus sarebbe il giocatore ideale. Le possibilità di un suo approdo a Torino saliranno nel caso in cui il Chelsea farà un movimento in entrata a centrocampo". Jorginho viene valutato circa 45 milioni di euro.

Resta da capire se il club londinese avrà effettivamente la possibilità di operare sul mercato in estate, magari solo dopo la cessione ad un altro proprietario. Anche il lottatore di MMA Conor McGregor si è proposto in questo ruolo.

