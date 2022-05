Milan, non solo Investcorp. RedBird offre un miliardo di euro per i rossoneri

Milan, non solo Investcorp. Redbird si inserisce nella trattativa. Il fondo USA offre un miliardo

Il Milan è conteso. La trattativa con Investcorp procede a gonfie vele, si parla già di firma preliminare per un corrispettivo di 1,2 miliardi di euro. Gli arabi vogliono il Milan ma, a quanto pare, non sarebbero gli unici. Secondo alcuni rumors ci sarebbero nuovi soggetti pronti ad entrare in campo. Sky Sport News fa subito i nomi: RedBird Capital Partners sarebbe entrata a gamba tesa nelle trattativa tra Milan e Investcorp.

RedBird, società fondata da Gerry Cardinale, avrebbe proposto un miliardo di euro per acquisire il Milan. Nessuna conferma o smentita arriva dal fondo americano. Un silenzio che lascia presagire l’ingresso in campo di un nuovo possibile acquirente per il Milan.

