Mino Raiola gravissimo al San Raffaele. Zangrillo: "Sta combattendo"

Mino Raiola gravissimo. Zangrillo: "Sta combattendo, no alle speculazioni"

Mino Raiola in condizioni gravissime al San Raffaele di Milano. Poche ore fa si era sparsa la voce della sua morte, smentita poi da Alberto Zangrillo, direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele, che ha dichiarato: "Sono indignato dalle telefonate di pseudogiornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo".

A smentire le voci della presunta morte anche un tweet apparso sul profilo di Mino Raiola: “Stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato, è la seconda volta in quattro mesi che mi danno per morto. Sembrano anche in grado di rianimarmi”.

Immediato il commento di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, intervenuto a "Il Foglio a San Siro", che ha dichiarato: “Spero che Raiola possa ancora stare bene. A lui mi lega un rapporto di amicizia, basata su diversi scontri avuti tra noi. Mino è un agente molto preparato, furbo, scaltro, però molto corretto: dice sempre in faccia quello che pensa, anche le sue pretese economiche, esose ma chiare. Con lui ho gestito tante operazioni, una su tutte la cessione di Pogba al Manchester United, è stato bravo. Per me è il migliore in circolazione".

A gennaio la Bild ha diffuso la notizia di un suo ricovero d'urgenza, poi le sue condizioni erano rimaste riservate. Del ricovero d'urgenza di Raiola all'Ospedale San Raffaele di Milano ne hanno dato conto anche le principali agenzie stampa italiane. Sempre in quel periodo si è parlato di un intervento chirurgico "importante". La notizia però non ha trovato conferma da parte del suo stesso entourage che poco dopo il fuggi fuggi di notizie ha avuto modo di specificare: "Mino Raiola è stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Si tratta di controlli programmati, non c'è stato nessun intervento d'urgenza".

Mino Raiola, "il pizzaiolo" del mondo del calcio

Carmine Raiola, conosciuto da tutti come Mino e soprannominato scherzosamente nel mondo del calcio come “il pizzaiolo”, in quanto proprietario di una catena di ristoranti ad Amsterdam, in Olanda, dove è emigrato da giovane, è tra i procuratori sportivi più potenti nella storia del calcio italiano. Proprio in Olanda ha sede la sua società “Maguire Tax & Legal”, il cui nome è ispirato a “Jerry Maguire”, il personaggio interpretato da Tom Cruise nell'omonimo film.

Nato a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno nel novembre del 1967, proviene da una famiglia di “umili” origini, emigrata ad Haarlem ad appena un anno dalla sua nascita. Nei Paesi Bassi il padre apre infatti un ristorante nel quale Mino ha modo di muovere i primi passi come cameriere. Una volta conseguita la maturità classica Raiola frequenta la facoltà di Giurisprudenza per due anni, senza terminare il ciclo di studi.

Tra un piatto italiano e l'altro, inizia la carriera da calciatore, per poi dedicarsi, una volta adulto, al lavoro manageriale negli ambienti del settore giovanile di Haarlem. Comincia così la sua “affermazione” in quanto agente. All'età di venti anni fonda la prima società di intermediazione, fino a diventare direttore sportivo della squadra della città di adozione. Scala i vertici della regia calcistica olandese fino a diventare un agente Fifa. Diversi talenti e grandi nomi del panorama internazionale si legano a lui. Donnarumma, Balotelli, Pogba, Håland, Ibra.. e tanti altri.

Leggi anche: