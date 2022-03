Origi-Milan, il dopo Ibra potrebbe arrivare a zero, ma c'è una clausola

Origi-Milan: il centravanti belga può arrivare a parametro zero a luglio ma c'è una clausola pro Liverpool per il rinnovo automatico

Zlatan Ibrahimovic è oggi ancora una certezza per il Milan ma data l'età che avanza i rossoneri devono necessariamente pensare al suo successore. Per lo svedese si prospetta un futuro da dirigente mentre come punta centrale per il futuro il duo Maldini-Massara avrebbe pensato a Divock Origi del Liverpool. Il 26enne belga è in scadenza con il club inglese il prossimo giugno e potrebbe quindi arrivare a parametro zero. Stando alle ultime indiscrezioni, il centravanti di origini kenyote chiederebbe uno stipendio da 3,5-4 milioni di euro, in linea quindi con il dictat di Elliott sul tetto massimo per gli stipendi. in estate si era parlato di un interessamento per Origi anche da parte di Inter, Napoli e Atalanta.

Origi potrebbe quindi approdare in rossonero a luglio da svincolato ma pare che nel suo contratto con il Liverpool ci sia una clausola a favore del club per il rinnovo. Al raggiungimento di determinate condizioni non ancora chiarite, probabilmente legate alle presenze, scatterebbe in automatico il prolungamento con i Reds. In questo caso il Milan per averlo sarebbe costretto a trattare con gli inglesi. Origi al momento viene valutato circa 12 milioni di euro.

