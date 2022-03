Psg, crollo col Monaco. Donnarumma prende 3 gol (e che sfortuna sul rigore..)

Dopo l'eliminazione dalla Champions League contro il Real Madrid, il Psg di Pochettino, privo di Messi (due gol in tutta la stagione in Ligue 1), perde malamente con il Monaco (in mezzo c'era stata la vittoria sul Bordeaux tra i fischi del Parco dei Principi: tifosi molto arrabbiati per l'eliminazione europea arrivata dopo il 3-1 del Bernabeu). Mbappé e Neymar e secco nel 3-0 finale. Una brutta sconfitta, anche se la vittoria del campionato francese non è in discussione: il Paris Saint Germain è al comando del campionato con 65 punti a +15 su Marsiglia e Rennes.

Psg crollo con il Monaco. Donnarumma prende 3 gol

Momento complicato per il PSG che dopo l'eliminazione non senza polemiche dalla Champions League, subisce anche un pesante ko in Ligue 1. La squadra di Mauricio Pochettino, priva di Leo Messi influenzata, è stata battuta nettamente per 3-0 in casa del Monaco nell'anticipo della 29/a giornata di Ligue 1. Per i monegaschi doppietta di Ben Yedder al 25' e all'84' e gol di Volland al 68'.

Monaco-Psg 3-0 (foto Lapresse)



Psg ko. Donnarumma incassa 3 gol dal Monaco: che sfortuna sul rigore. Ora l'Italia per i Playoff Mondiali

Domenica nera per Donnarumma che torna tra i pali e incassa 3 gol. L'ex portiere del Milan tra l'altro è particolarmente sfortunato sul rigore che porta il Monaco sul 3-0. Ben Yedder calcia forte e angolato a destra, Gigio si tuffa dalla parte giusta e intercetta, ma il pallone finisce lo stesso dentro con una carambola che ben testimonia un momento in cui tutto gira male. Ora per Donnarumma arriva forse al momento giusto la pausa dei campionati e la convocazione in nazionale: l'Italia di Mancini nella semifinale contro la Macedonia del Nord (giovedì 24 marzo a Palermo) e nell'eventuale finale (mertedì 29 marzo in trasferta contro Portogallo o Turchia) si gioca la qualificazione ai Mondiali in Qatar e servirà anche il miglior Gigio per far rivivere a tutti le notte magiche dell'estate 2021 quando gli azzurri vinsero gli Europei.

Monaco-Psg 3-0, Pochettino: "Sconfitta vergognosa"

"La partita di oggi è inaccettabile, non si può affrontare una gara così. È stata una vergogna. Bisogna rialzarsi e lasciarsi alle spalle la frustrazione prodotta dall'eliminazione in Champions e dare il meglio ciascuno di noi per questo club". Mauricio Pochettino non ci va leggero dopo lo 0-3 del PSG a Montecarlo. "Non c'era spirito di lotta contro una squadra che aveva accusato il colpo dell'eliminazione in Europa League. Il nostro primo tempo è stato inaccettabile: si può perdere, si può giocare male ma sarebbe grave ripetere queste prestazioni. È una questione collettiva, ora bisogna trovare soluzioni e non scuse o pretesti". "E' stata una catastrofe, la nostra peggior partita dell'anno", concorda il capitano Marquinhos.

Psg, Mbappè: anche se vincessimo 9-0, si continuerebbe a pensare alla Champions

Anche Kylian Mbappè è duro parlando del 3-0 del Psg contro il Monaco: "Se abbiamo un minimo di rispetto per quello che facciamo, per quello che vogliamo essere e per quello che aspiriamo a diventare, dobbiamo essere professionali. L'obiettivo è il decimo titolo anche se il resto credo che alla gente non importi: anche se vincessimo 9-0, si continuerebbe a pensare alla Champions. Ma dobbiamo essere professionali, dobbiamo rispettare noi stessi, i tifosi e le nostre famiglie"

